Chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, cô gái ở Quảng Nam bị bắt

Ngày 15-12, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tiên (SN 1991, trú phường Tân An, TP Hội An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tiên. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo kết quả điều tra, Tiên là quản lý của xưởng may do ông V. (SN 1981, trú phường Sơn Phong, TP Hội An) làm chủ. Trước đây, Tiên từng mở xưởng may nhưng làm ăn thua lỗ và phải vay mượn nợ nhiều nơi. Vì không còn khả năng chi trả, Tiên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông V.

Tiên nhờ em rể của mình là Hán Đức Anh (SN 1988; trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đóng giả là người cung cấp vải may mặc, sau đó đưa ra thông tin không có thật với ông V. là có khách đặt đơn hàng quần áo số lượng lớn, cần phải nhập nguyên liệu về gia công; đồng thời Tiên cung cấp số điện thoại của Anh để ông V. liên hệ.

Ông V. đã liên hệ với Anh để trao đổi, mua nguyên liệu. Đức Anh đã dùng hình ảnh sản phẩm và hóa đơn nguyên liệu do Tiên chuẩn bị sẵn gửi cho ông V. để ông V. thanh toán.

Sau khi ông V. thanh toán 1,04 tỉ đồng cho Anh, Anh đã chuyển hết số tiền trên đến tài khoản cá nhân của Tiên. Cô gái này không dùng số tiền để mua vải mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

