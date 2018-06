Chém gục bé trai, khống chế người đi đường rồi cầm dao định tự sát

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 18:45 PM (GMT+7)

Sau khi chém một cháu bé trọng thương, kẻ nghi ngáo đá ra đường cầm 2 con dao hăm dọa khiến nhiều người một phen thót tim.

Hoàng Minh Hậu đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 11-6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1983, trú tại thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ 30 ngày 5-6, Hậu qua nhà anh Trần Xuân Trí ngụ cùng thôn thì gặp nhóm bạn của anh Trí đang ngồi nhậu. Sau khi Hậu uống liên tục 3 ly rượu thì nhóm bạn của anh Trí cất rượu và không cho Hậu uống nữa vì thấy đối tượng có vết thương trên mặt nghi do ngáo đá. Hậu đi vào phòng khách và thấy cháu Trần Thành Long (10 tuổi, con trai anh Trí) đang nằm xem ti vi, Hậu lấy con dao đang để gần đó chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu Long rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đi đến gần khu vực cầu sắt Minh Lệ, Hậu cầm dao chặn anh Hoàng Văn An (ngụ thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa) đang điều khiển xe máy đi từ hướng xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) để về nhà. Sau đó, Hậu đe dọa và dùng dao ném, chém anh An, rồi lấy xe máy của anh An và đi về hướng về thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh.

Tại đây, khi thấy anh Nguyễn Văn Phương ở thôn Minh Tiến (xã Quảng Minh) đang điều khiển xe máy trên đường thì Hậu cầm dao xông ra chặn lại và đe dọa, ép anh Phương phải chở Hậu đi. Khi đi qua đoạn có nhà đông người, anh Phương đã điều khiển xe máy vào, do thấy có nhiều người nên Hậu đã cầm dao bỏ chạy. Sau đó, Hậu cầm dao tự cứa vào cổ mình.

Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, đã phát hiện được Hoàng Minh Hậu tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh và đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để cấp cứu điều trị.

Theo Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình, kết quả tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại đối với cháu Trần Thành Long là 66%.