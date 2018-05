Nghẹt thở phút giải cứu nữ nhân viên bị đối tượng ngáo đá bắt cóc

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Đến gần 9h sáng 29-5, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nổ súng, bắt giữ thành công đối tượng ngáo đá có hành vi uy hiếp, khống chế nữ nhân viên Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá xông vào Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế (địa chỉ số 103 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế). Tại đây, nam thanh niên này la hét rồi đi vào phòng bảo vệ của Công ty này quậy phá.

Khi thấy có nhiều người tụ tập trước trụ sở Công ty, đối tượng này liền rút dao khống chế một nữ nhân viên đang làm việc tại công ty này.

Rất đông người dân bao vây trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã điều động nhiều CBCS đến hiện trường phối hợp với Công an phường Đúc, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế để giải cứu con tin.

Lực lượng công an tiếp cận đối tượng ngáo đá.

Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế, nơi xảy ra vụ việc đối tượng ngáo đá xông vào uy hiếp, khống chế nữ nhân viên.

Trước sự hung hăng, mất hành vi kiểm soát của nam thanh niên do ngáo đá, lực lượng Cảnh sát 113 buộc phải nổ súng thị uy, sau đó áp sát và bắt giữ thành công đối tượng này đưa lên xe dẫn về trụ sở Công an phường Đúc.

Hung khí dao, kéo được Công an thu giữ tại hiện trường.

Đối tượng Ngô Thanh Tịnh tại Cơ quan công an.

Qua điều tra, Cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng tên Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi, trú ở đường QL49B, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Đối tượng Tịnh từng làm tài xế cho một hãng taxi ở TP Huế nhưng sau đó đã xin nghỉ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra., làm rõ.