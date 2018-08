Cháy nhà hàng, lộ chuyện "phi công" ức bà chủ

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 10:45 AM (GMT+7)

Tin pháp luật Sự kiện:

"Phi công" đòi công sức mà mình đã bỏ ra để đầu tư vào nhà hàng nhưng người tình lớn tuổi không đồng ý.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình, gã trai tân Trần Trường An (29 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) vẫn lao vào mối tình ngang trái với người đàn bà từng lỡ một chuyến đò, anh ta 9 tuổi, lại có một con gái riêng...

Để rồi, khi những mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc giữa An và người tình nảy sinh, anh ta đã không đủ bản lĩnh để xử lý tình huống, lại nóng vội cùng một số đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội để phải trả một cái giá quá đắt.

Trong vụ hủy hoại tài sản này, Trần Trường An cùng đồng bọn đã có sự tính toán kỹ lưỡng, tinh vi trước khi thực hiện hành vi phạm tội hòng qua mắt sự phát hiện của cơ quan Công an. Sau khi gây án, đối tượng và các đồng phạm bỏ trốn khỏi địa bàn, tìm nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan điều tra.

Đối tượng Trần Trường An tại cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn.

Không dừng lại ở đó, Trần Trường An còn có các biểu hiện chống đối, cản trở hoạt động điều tra, xúi bẩy, kích động các đối tượng liên quan bỏ trốn; mẹ của đối tượng không hợp tác, liên tục tục gây sức ép hòng đánh lạc hướng điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai). 7 tháng kể từ khi tiếp nhận thông tin, đến đầu tháng 8-2018, Công an huyện Văn Bàn điều tra, đã làm rõ nội dung vụ án.

Từ vụ cháy lúc nửa đêm

Nửa đêm ngày 15-1, người dân sinh sống ở tổ 11, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn bị đánh thức bởi vụ cháy lớn. Khi mọi người có mặt tại hiện trường thì phát hiện nhà hàng Hướng Dương của anh Nguyễn Trung Thành (cũng ở tại Khánh Yên) đang chìm trong ngọn lửa... Dù được người dân, lực lượng Công an và chính quyền địa phương quyết liệt cứu chữa nhưng ước tính thiệt hại tài sản trong vụ cháy là rất lớn.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, qua trích xuất camera an ninh của cửa hàng và công tác khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Văn Bàn xác định thủ phạm gồm 2 đối tượng. Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng mũ bảo hiểm trùm đầu, đeo găng tay khi gây án...

Trong đó, một đối tượng dùng dao cậy cửa sổ, đối tượng còn lại trèo qua cửa, chui vào khu quầy hàng rút thiết bị camera, sau đó đổ xăng, dầu, châm lửa đốt. Từ các căn cứ thu thập được tại hiện trường, Công an huyện Văn Bàn xác định đây là vụ hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án có mâu thuẫn sâu sắc với gia chủ.

Vụ án xảy ra vào đêm tối, đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, công tác thu thập tài liệu, phục vụ đấu tranh chuyên án của Công an huyện Văn Bàn vì thế gặp không ít vất vả.

Từ lời khai của người bị hại kết hợp với các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn xác định đối tượng gây án có mối quan hệ với gia đình nạn nhân, biết rõ kết cấu của nhà hàng, vị trí lắp đặt camera cũng như lựa chọn thời điểm và thời gian gây án nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Để tập trung lực lượng điều tra, ngày 26-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản. Trong quá trình này, Trần Trường An nhiều lần gây sức ép đối với cơ quan Công an về việc phải nhanh chóng phải tìm ra hung thủ của vụ án. Chính sự nóng vội của anh ta đã khiến các trinh sát được giao nhiệm vụ đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, họ tập trung lực lượng, nắm bắt các mối quan hệ của nghi can số 1 trong vụ án.

Trần Trường An cùng gia đình từ Ninh Bình lên thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn sinh sống từ nhiều năm nay. Đối tượng kinh doanh tự do và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Hồng Nhung (38 tuổi, trú tại tổ 8, thị trấn Khánh Yên), người đàn bà từng lỡ dở một lần đò từ năm 2014.

Đi sâu vào tìm hiểu, Công an huyện Văn Bàn đã phát hiện những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh giữa An và người tình trong quan hệ tình cảm và kinh tế. Cùng với đó, những biểu hiện bất minh về việc sử dụng thời gian cũng như tâm lý bất thường của An, cũng khiến cơ quan CSĐT đặt nhiều nghi vấn. Sau khi vụ cháy xảy ra, đối tượng thường xuyên xuống Hà Nội...

Chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều tra vụ án, Thượng tá Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an huyện Văn Bàn cho biết: Trong vụ án này, đối tượng gây án đều ở các địa bàn khác nhau (3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa) do đó việc xác định các mối quan hệ và đặc biệt là di, biến động của bọn chúng gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, nghi can Trần Trường An khi thực hiện hành vi phạm tội đã có mối quan hệ tình cảm với người thân trong gia đình nạn nhân một thời gian dài. Khi mâu thuẫn trong làm ăn và các mâu thuẫn đỉnh điểm khác nảy sinh dẫn đến thù ghét nhau, khiến việc tính toán hành vi phạm tội càng thêm kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, trong quá trình trốn chạy, các đối tượng thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ, thống nhất bàn bạc với nhau để đối phó với cơ quan Công an. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Bàn đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Trần Trường An. Ngày 21-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã bắt giữ khẩn cấp An.

Quá trình điều tra đã làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi đốt quán Hướng Dương gồm có Phạm Văn Anh (33 tuổi, trú tại xã Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa), là anh họ của An và Bùi Văn Nghĩa (28 tuổi, trú tại xóm 21, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Bi kịch từ mối tình chóng vánh

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 29-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Anh và Trần Trường An. Riêng đối tượng Bùi Văn Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để tránh sự phát hiện của Công an, đối tượng Nghĩa đã vào một số tỉnh miền Trung, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình truy bắt các đối tượng ở Nghệ An, Thanh Hóa, các trinh sát được giao nhiệm vụ phải đối mặt với không ít gian nan. An và Nghĩa đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, có quan hệ xã hội hết sức phức tạp.

Khi chấp hành án tại các trại giam, các đối tượng có thêm nhiều mối quan hệ tại các địa phương khác nên dễ dàng liên hệ, lẩn trốn ở nhiều nơi. Đối tượng Phạm Văn Anh sau khi gây án tại huyện Văn Bàn đã bị Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, điều này dẫn đến việc truy tìm đối tượng này ban đầu ở ngoài xã hội gặp rất nhiều khó khăn.

Công an Lào Cai khám phá một chuyên án ma túy lớn.

Còn Bùi Văn Nghĩa sau khi biết các đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội đã bị bắt, đã nhanh chân cao chạy xa bay. Nghĩa dựa vào các mối quan hệ có sẵn, tiến hành lẩn trốn ở nhiều tỉnh như TP Hồ Chí Minh, không xuất hiện tại địa phương trong một thời gian dài.

Gia đình một số đối tượng cũng không hợp tác với cơ quan điều tra; số còn lại không có sự quan tâm đến con cái nên không biết con mình đi đâu, làm gì; công tác vận động, thuyết phục các đối tượng hợp tác, ra đầu thú vì thế không thể thực hiện được.

Trong khi đó, các đối tượng do đã có nhiều lần vi phạm pháp luật, gia đình bỏ rơi nên đều có lối sống buông thả, và đều nghiện ma túy (chủ yếu là ma túy đá) nên có biểu hiện manh động, liều lĩnh. Nhóm đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt, thậm chí có thể sử dụng cả vũ khí nóng...

Bên cạnh đó, địa điểm các đối tượng lẩn trốn thường là những nơi xa xôi, hẻo lánh, khó phát hiện nhưng lại rất dễ tẩu thoát khi phát hiện bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc có dấu hiệu bị "lộ".

Thượng tá Bùi Thống Nhất nhớ lại: Có một sự tình cờ là thời gian phát hiện tung tích các đối tượng và tổ chức truy bắt đều vào những ngày nghỉ lễ, tết như Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Đặc biệt khi bắt giữ đối tượng Bùi Văn Nghĩa vào ngày 28-4, là những ngày nghỉ lễ, các cán bộ trinh sát đã không quản ngày đêm phối hợp bám nắm địa bàn, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng và thời gian dành cho gia đình để tổ chức truy bắt đối tượng.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Bàn đã bắt giữ Nghĩa, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 2-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nghĩa về tội hủy hoại tài sản.

Quá trình điều tra, đến đầu tháng 8-2018, vụ án đã được làm sáng tỏ: Theo lời khai của Trần Trường An thì anh ta có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Hồng Nhung từ khoảng năm 2014. Mối quan hệ này, ban đầu bị mẹ của An phản đối kịch liệt. Nhưng bất chấp sự phản đối quyết liệt đó, An vẫn lao vào tình cảm với người đàn bà hơn tuổi.

Cả hai có điểm chung là cùng thích kinh doanh nhà hàng, An thực lòng yêu người đàn bà này và đã tính đến chuyện lâu dài... Nhưng sau một thời gian, An nhận ra người phụ nữ mà anh ta đem lòng thương yêu có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Cùng với đó, là những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh sống chung giữa hai người khiến tình cảm của hai bên đã có sự thay đổi.

Theo lời khai của An tại cơ quan điều tra thì mâu thuẫn của anh ta và người tình nảy sinh vào cuối năm 2016, khi chị Nhung hợp tác cùng vợ chồng người em trai là Nguyễn Trung Thành và Phạm Thị Lan, mở quán ăn mang tên "An Dương Vương" và đến khoảng giữa năm 2017 thì đổi tên thành quán Hướng Dương.

Trong thời gian xây dựng quán và khoảng thời gian đầu mới đi vào hoạt động, An vẫn thường có mặt ở đây và giúp người tình làm một số việc liên quan đến xây dựng và hoạt động của quán. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6-2017 thì giữa hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến bất đồng.

An sau đó đã chấm dứt việc tham gia vào hoạt động của quán An Dương Vương và đề nghị chị Nhung trả cho An các tài sản, công sức mà An cho rằng anh ta đã bỏ ra để đầu tư vào quán nhưng chị Nhung không đồng ý. Từ đó, giữa hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ và xô xát với nhau.

Cuối tháng 12-2017, An gặp anh họ là Phạm Văn Anh (bà nội của Anh và ông nội của An là hai chị em). Qua câu chuyện, An chia sẻ với Anh về mối quan hệ với chị Nhung; những mâu thuẫn giữa hai bên cũng như việc bị chị Nhung lừa chuyển giấy tờ đứng tên quán cho người khác và không trả cho An những gì anh ta đã đóng góp vào quán.

Đến ngày 13-1, Anh cùng Nghĩa từ Hà Nội lên Lào Cai với mục đích giúp An đe dọa chị Nhung. Anh nói với An về dự định đốt quán để giúp An dọa chị Nhung. Sau khi Anh trao đổi, An vì cay cú đã đồng ý với quyết định trên. Đối tượng An đồng thời chỉ vị trí, đặc điểm của quán Hướng Dương cho Anh và chuẩn bị công cụ và phương tiện gây án gồm dao, xăng...

Các đối tượng cất giấu ở khu vực bờ hồ gần khuôn viên của thị trấn Khánh Yên. Rạng sáng 15-1, theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Anh và Nghĩa đến thị trấn Khánh Yên dùng dao cậy phá, cửa sổ quán Hướng Dương, đột nhập vào bên trong và dùng xăng đốt quán, sau đó bỏ trốn.