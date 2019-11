Chánh án tòa Điện Biên thông tin 'nóng' trước phiên xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 20:54 PM (GMT+7)

Ngày 27/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án buôn bán ma túy đối với các đối tượng Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Trần Thị Hiền. Trong số các đối tượng, Trần Thị Hiền là mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ D.

Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Sự kiện:

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: “Trong quá trình điều tra, Trần Thị Hiền không thừa nhận việc mua bán ma túy, khai không biết các đối tượng Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công. Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai của các bị can Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để kết luận Trần Thị Hiền đã tham gia mua bán 2 bánh heroin”.

Theo ông Phạm Văn Nam, ngay sau khi Cơ Quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chuyển cáo trạng và kết luận điều tra vụ án hình sự, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án phân công thẩm phán có kinh nghiệm xét xử phiên tòa.

Ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, phiên tòa xét xử các đối tượng Vì Văn Toán, Trần Thị Hiền, Vì Thị Thu... sẽ được diễn ra công khai, đảm bảo khách quan, xét xử nghiêm minh đúng pháp luật

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, khoảng cuối tháng 5/2017, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Trần Thị Hiền đã cùng nhau mua bán 700,2gam heroin tại đội 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong vụ án này Trần Thị Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán 2 bánh heroin với Bùi Văn Công. Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Bùi Văn Công nên Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công, Vì Thị Thu cùng là người thực hiện. Vì Văn Toán là người trông giữ 2 bánh heroin cho Vì Thị Thu. Lường Văn Hùng là người đi cùng Bùi Văn Công nhưng không trực tiếp mua, bán 2 bánh heroin nên Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng cùng là người giúp sức tích cực.

Ngoài lần tham gia mua bán ma túy trên, Vì Văn Toán khai nhận vào khoảng tháng 5/2009, Toán mua được 2 bánh heroin của một người đàn ông quốc tịch Lào tên Xiêng Khăm, sau đó mang 2 bánh heroin bán cho Trần Thị Hiền giá 150 triệu đồng/1 bánh. Cơ quan điều tra thấy chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vì Văn Toán, Trần Thị Hiền và người đàn ông bán ma túy cho Toán, nên không đề cập xử lý.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hiền, phạm tội Buôn bán trái phép chất ma túy

Theo ông Phạm Văn Nam, các bị can Vì Thị Thu, Bùi Văn Công bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm H, khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Các bị Can Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm B, khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Bị can Vì Văn Toán bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm H, khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm B, khoản 2, Điều 256 Bộ luật Hình sự nắm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các bị can được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ định các luật sư bào chữa tại phiên tòa, riêng bị can Trần Thị Hiền, gia đình thuê 2 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bào chữa tại phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 1 ngày 27/11.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/chanh-an-toa-dien-bien-thong-tin-nong-truoc-phien-xu-me-nu-sinh-giao...Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/chanh-an-toa-dien-bien-thong-tin-nong-truoc-phien-xu-me-nu-sinh-giao-ga-1034288.html?fbclid=IwAR3ZVAKhko06uQ3be-Pna9nnlowjypIeq56zpKxvSLOXEnxsS95GPlSufRc