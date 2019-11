Truy tố mẹ của nữ sinh giao gà ở khung hình phạt đến mức tử hình

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:21 PM (GMT+7)

Cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên xác định, bị can Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà C.M.D.) đã mua bán 2 bánh heroin với nhóm đối tượng bắt cóc, hiếp dâm và sát hại dã man con gái ruột của mình; truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù tới chung thân hoặc tử hình.

Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Sự kiện:

Theo nguồn tin, ngày 27-11, TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên.

Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này, đáng chú ý có bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh C.M.D. bị sát hại dịp Tết ở Điện Biên) về tội "Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy", theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Cùng truy tố với bà Hiền còn 4 đồng phạm khác gồm: Vì Thị Thu, Vì Văn Toán (hai vợ chồng, cùng 37 tuổi); Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi).

Bị can Trần Thị Hiền

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 5-2017, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền đã cùng nhau mua bán 700,2 gam Heroine tại đội 5 (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và tại khu vực bãi rác thuộc đội 5 (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Cũng trong cuối tháng 5-2017 và ngày 9-2-2019, Vì Thị Thu bán cho Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm tổng cộng 12 viên Methamphetamine có tổng khối lượng là 1,08 gam. Đến khoảng tháng 1 đến đầu tháng 2-2019, tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Công đã bán tổng cộng 15 viên Methamphetamine có tổng khối lượng là 1,35 gram cho Phạm Văn Nhiệm.

Trong vụ án khác, Trần Thị Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán 2 bánh Heroine với Bùi Văn Công; Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh Heroine về bán cho Bùi Văn Công nên Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công, Vì Thị Thu cùng là người thực hành. Vì Văn Toán là người trông giữ 2 bánh Heroine cho Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng là người đi cùng Bùi Văn Công nhưng không trực tiếp mua và bán 2 bánh Heroine nên Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng cũng là người giúp sức tích cực.

Hành vi trên của bị can Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy. Các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Hiền cũng không quen biết ai có tên như trên. Nhưng kết quả điều trị đủ căn cứ xác định Hiền có mua bán ma túy với Công và Hùng.

Cáo trạng xác định do các bị can hám lời, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức được việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý mua ma túy về bán kiếm lời. Tính chất phạm tội của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng. Khi giao dịch mua bán ma túy các bị can chọn nơi vắng người, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bị can Vì Thị Thu và Vì Văn Toán đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Bị can Lường Văn Hùng đã bị kết án chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội mới do cố ý. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị can. Quá trình điều tra các bị can Thu, Toán, Công, Hùng đã thành khẩn khai bảo hành vi phạm tội của mình; ngoài ra Công còn tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em; g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam; h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam; i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam; k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam; l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam; m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam; n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít; o) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này; p) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam; b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam; c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam; d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam; đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam; e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam; g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít; h) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên; b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên; c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên; d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên; đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên; e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên; g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên; h) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-me-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-khung-hinh-phat-toi-tu-hinh...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-me-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-khung-hinh-phat-toi-tu-hinh-20191115111324804.htm