Chân dung Phương "Mậu" và nhóm bảo kê trên vịnh Hạ Long

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều năm qua, nhóm Phương "Mậu" cùng các đối tượng đã dùng vũ lực đe dọa, cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng của các công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên tàu neo đậu trong vùng vịnh Hạ Long. Tàu thuyền to, nhỏ (kể cả tàu nước ngoài) phải chấp nhận "luật lệ" của thế giới ngầm này nếu muốn hoạt động trên vịnh.

Luật ngầm trên vịnh Hạ Long

Vào thời điểm tháng 9/2020, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm đối tượng hình sự có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các công ty, cá nhân chuyên cung ứng thực phẩm cho các tàu hoạt động, neo đậu tại vùng biển vịnh Hạ Long. Nhóm đối tượng này đã hoạt động trong một thời gian dài. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác lập chuyên án và giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mà nòng cốt là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tập trung đấu tranh triệt phá.

Vịnh Hạ Long, nơi thường xuyên có lượng lớn tàu thuyền ra, vào.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, biết lượng tàu ra vào, neo đậu tại khu vực vịnh Hạ Long hàng năm rất lớn và có nhu cầu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm để đảm bảo sinh hoạt trên tàu trong thời gian dài nên Nguyễn Nam Phương (biệt danh Phương "Mậu") và Nguyễn Văn Huân đã đứng ra thống nhất với 4 nhóm khác, tổng cộng 15 đối tượng để tổ chức ngăn cản các công ty, cá nhân cung cấp hàng và đưa ra yêu sách phải đóng tiền "luật" thì mới cho kinh doanh. Trong trường hợp nhà cung ứng không nộp tiền thì quá trình mang hàng ra sẽ bị người của 5 nhóm trên đánh, đe dọa, ngăn cản việc cung cấp hàng, thậm chí vứt hàng xuống biển, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Anh Vũ Quang Tuyển (trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) là nhân viên một đơn vị chuyên cung cấp vật tư lĩnh vực hàng hải cho biết, bản thân bị chèn ép rất nhiều khi đến kinh doanh tại khu vực vịnh Hạ Long. "Nếu đơn hàng vận chuyển đến đây mà không báo trước cho nhóm người này thì sẽ phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Trên thực tế, nhóm tội phạm này đã nhiều lần đe dọa, gây áp lực cho chúng tôi", anh Tuyển nói.

Các công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên các tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long đều phải gọi điện thông báo và nộp tiền cho 1 trong 5 nhóm đối tượng.

Mỗi đơn hàng tính theo tấn thì phải nộp khoảng 1.000 USD, và tăng lên theo trọng lượng hàng hóa. "Tôi nhớ có lần không báo "luật", ngay sau đó người của họ lên tàu đe dọa ném hàng xuống biển. Thời gian gần đây, trung bình đơn vị của tôi phải nộp từ 2.000 đến 3.000 USD 1 tháng", anh Tuyển bức xúc.

Sau việc một vài nhà cung ứng ở Hạ Long và Hải Phòng bị đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, toàn bộ các công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên các tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long đều phải gọi điện thông báo và nộp tiền cho 1 trong 5 nhóm đối tượng trên.

Khám xét tàu của Nguyễn Văn Hùng, một trong nhóm 11 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Để tiện việc ăn chia, các đối tượng đã chia lịch thu tiền "luật" tàu ra, vào vịnh Hạ Long theo thông tin danh sách của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. Mỗi nhóm, trực và thu tiền trong 1 ngày và luân phiên lần lượt từng nhóm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau gần 5 tháng đấu tranh, Cơ quan Công an đã xác định trong hơn 10 năm hoạt động phi pháp, nhóm đối tượng này đã thu số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 16/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà của 11 đối tượng trong 5 nhóm trên để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "đánh bạc".

Vỏ bọc hiền lành, tử tế của đại ca Phương "Mậu"

Đến sáng 27/1, người dân tổ 4 khu 2, phường Hồng Hà (TP.Hạ Long) vẫn ngỡ ngàng khi hay tin Nguyễn Nam Phương (Phương "Mậu") bị bắt. Bởi đối với họ, Phương "sống chan hòa, hay giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là người dân nghèo sinh sống trên các xóm chài".

Đối tượng Nguyễn Nam Phương, biệt danh Phương "Mậu". Ảnh: Nguyễn Khánh

Anh N.V.H, (hàng xóm của Phương ở tổ 4 khu 2 phường Hồng Hà), cho biết: "Tôi đã chứng kiến Phương nhiều lần đứng ra mua hàng từ thiện cho người dân nghèo. Thậm chí, cậu ấy còn thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho các cháu xóm chài".

Căn nhà của Phương "Mậu" trong dãy nhà liền kề ở tổ 4 khu 2 cũng khá khiêm nhường, không có gì nổi trội. Đại diện tổ dân phố tham gia chứng kiến lực lượng công an khám nhà của Phương "Mậu" vào ngày 16/1, cho biết, đồ vật trong nhà Phương cũng rất giản dị. Vợ của Phương định cư ở nước ngoài nhiều năm nay, Phương một mình nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Những người hàng xóm vẫn thường gặp Phương ra cửa uống nước chè, trò chuyện hòa nhã với mọi người.

Căn nhà khiêm nhường của Phương "Mậu" (dấu X) ở tổ 4 khu 2 phường Hồng Hà, TP.Hạ Long.

Không ai ngờ rằng, Nguyễn Nam Phương đã cùng các đối tượng khác (tổng cộng 15 đối tượng) tổ chức ngăn cản các công ty, cá nhân cung cấp hàng và đưa ra yêu sách phải đóng tiền "luật". Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn xác định ổ nhóm này còn phạm các tội "đánh bạc", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; "mua bán trái phép chất ma túy".

