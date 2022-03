Chân dung nhóm thanh niên đập phá xe tải, chặn đánh tài xế giữa đường

Thứ Tư, ngày 09/03/2022

Nhóm thanh niên hung hãn mang hung khí chặn đánh dằn mặt tài xế xe tải vì mâu thuẫn từ tiếng còi xe trên đường.

Các đối tượng Kiểm, Ngân và Hưng

Ngày 09/3, Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương) đã tạm giữ 3 đối tượng Lý Đại Kiểm (21 tuổi), Hồ Thái Ngân (28 tuổi) và Vương Minh Hưng (25 tuổi) do có hành vi dùng hung khí chặn đường đập phá xe ô tô tải và tấn công tài xế ngay giữa đường vào chiều 8/3.

Theo thông tin ban đầu, những thanh niên này khai nhận sau khi ăn nhậu, Kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều rồi lấn vào làn đường dành cho ô tô. Khi tài xế ô tô bóp còi thì Kiểm có chửi bới. Sau đó, đối tượng gọi thêm 4 thanh niên khác cầm hung khí đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế dằn mặt.

Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc. Sau đó, củng cố hồ sơ để bàn giao cho Công an TP Thuận An để xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật của vụ án

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip một nhóm thanh niên hung hãn cầm hung khí đập phá một chiếc xe tải và hành hung tài xế ngay giữa đường khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo hình ảnh clip ghi lại, một chiếc xe ô tô tải đang lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy chặn đầu xe.

Sau đó, nhóm này cầm hung khí hung hãn đập phá cửa chiếc tải, rồi leo lên cabin tấn công tài xế. Nhóm côn đồ quá hung hãn khiến nhiều người dân hoảng sợ, không ai dám can ngăn. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, sau khi không mở được cửa xe ô tô, nhóm côn đồ đã lên xe rời đi.

Rất may, tài xế không bị thương, còn chiếc xe ô tô tài thì bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và truy bắt nhóm côn đồ.

