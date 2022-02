Nhóm thanh niên đuổi chém tài xế, đập phá ô tô tải vì... bực tức cách chạy xe

Bực tức cách điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trần Đức Huy, nhóm thanh niên đã mang theo hung khí đuổi chém.

4 đối tượng bị bắt giữ sau khi đuổi chém tài xế, đập phá ô tô tải.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Bùi Thanh An (SN 2003, trú xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh); Lê Minh Hiếu (SN 2002), Trần Quốc Đạt (SN 2004); Bùi Anh Hào (SN 2005, cùng trú huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h50 ngày 9/2, Công an TP Cao Lãnh nhận được tin báo xảy ra vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản tại khóm 5, phường 6, TP Cao Lãnh. Lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường và truy tìm các đối tượng có liên quan.

Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Bùi Thanh An, Lê Minh Hiếu, Trần Quốc Đạt, Bùi Anh Hào là thủ phạm gây ra vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi nhậu xong tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, các đối tượng chạy xe đến nhà người bạn ở phường 6, TP Cao Lãnh để chơi. Do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải biển kiểm soát 66C-068.XX do tài xế Trần Đức Huy (SN 1997, trú TP Cao Lãnh) điều khiển, nên Hào đã kể với An và Hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe, đòi đánh.

Sau đó, các đối tượng An, Hiếu, Đạt, Hào lấy 2 cây dao tự chế chạy theo xe ô tô tải đến phường 6, TP Cao Lãnh thì đuổi kịp, khi xuống xe tài xế cầm theo một thanh sắt, thấy vậy các đối tượng dùng 2 dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích, tài xế xe bỏ chạy. Cả 4 đối tượng tiếp tục đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá xe ôtô tải làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe.

Công an TP Cao Lãnh đã lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.