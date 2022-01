Cha ruột bé gái bị bạo hành đã chủ động xóa chứng cứ tàn nhẫn

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam, đã chỉ đạo điều tra, xử lý các cá nhân gây ra hậu quả vụ việc để làm án điểm, xử lý nghiêm. Bà N.T.H (mẹ bé V.A.) đã gửi đơn đến Công an TP HCM, VKSND TP HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi giết người và hành hạ người khác sau khi Công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang tội "Hành hạ người khác". Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức yêu cầu Công an TP HCM khẩn trương phối hợp với Công an quận Bình Thạnh làm rõ vụ án mạng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan. Trước đó, tối 22-12, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trang khai do cháu bé học chậm nên Trang đã dạy dỗ dẫn đến tử vong.