Bắt nhóm cẩu tặc: Bị hại trong vụ án giết người với thương tích 84% vẫn đi trộm chó

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 18:00 PM (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tất Lai, 1 trong 3 đối tượng bắt trộm chó bị bắt giữ, là bị hại trong vụ án giết người với thương tích 84%.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tiếp tục tạm giữ các đối tượng Cao Ngọc Thảo (SN 1985), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tất Lai (SN 1976), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, và Lê Văn Quế (SN 1972), trú tại xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Là bị hại trọng một vụ án giết người với thương tích 84%, Nguyễn Tất Lai đi bắt trộm chó thì bị bắt giữ

Trong 3 đối tượng bị bắt giữ thì Nguyễn Tất Lai được xác định là bị hại trong vụ án Giết người. Cụ thể, theo cơ quan chức năng, do mâu thuẫn ở sân bóng, Nguyễn Tất Lai bị 3 chú cháu đánh vào người, gây thương tích 84%. Những người trên sau đó đã bị truy tố về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29-1-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án trên. Tuy nhiên, phiên tòa đã tạm hoãn để điều tra bổ sung thêm một số thông tin. Trong thời gian chờ phiên tòa mở lại thì Nguyễn Tất Lai tham gia nhiều vụ trộm chó và bị công an bắt giữ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng ngày 23-4, trong lúc thực hiện hành vi bắt trộm chó, các đối tượng Thảo, Lai và Quế đã bị cơ quan công an bắt giữ. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 9 con chó mà các đối tượng vừa bắt tại các huyện Nam Đàn và Đô Lương cùng nhiều tang vật liên quan như: Kích điện, xe máy, kiếm tự chế, bình xịt hơi cay.

Số chó tang vật cơ quan công an thu giữ khi bắt các đối tượng.

Qua điều tra cơ quan công an xác định đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp, các đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh trong đó Cao Ngọc Thảo được phân công chuẩn bị các dụng cụ câu trộm chó, Nguyễn Tất Lai điều khiển xe máy chở Thảo đi vào các tuyến đường vắng, phát hiện ra chó nhà nào thả rông thì chích điện hoặc bắn bi để chó bị ngất. Sau đó, dùng băng dính quấn chặt miệng chó rồi cho vào bao tải và bỏ chạy. Nếu bị người dân phát hiện truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí và bình xịt hơi cay để chống trả. Còn Lê Văn Quế, chủ quán thịt chó ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương gọi điện cho Thảo và Lai để "đặt hàng". Quế cũng là người cung cấp xăng cho Thảo và Lai đi bắt trộm chó, khi hai người này trộm chó về Quế sẽ mở cửa để đưa số chó bắt được vào nhà.

Được biết, Cao Ngọc Thảo là đối tượng trộm chó chuyên nghiệp, có tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm chó), bị tòa án huyện Tân Kỳ kết án 7 tháng tù giam vào năm 2019.

