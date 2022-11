Cặp vợ chồng lừa đảo tiền tỉ bằng xe hạng sang

Ngày 6-11, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Lê Văn Đồng (SN 1974, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Bị can Phạm Thị Bình (vợ bị can Đồng) bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2018, hai vợ chồng Đồng mua một xe Mercedes GLC 300 giá 2 tỉ đồng. Sau đó, 2 bị can này dùng tài sản này thế chấp, vay hơn 1,4 tỉ đồng tại ngân hàng Tiên Phong (TPbank) và phía ngân hàng đã giữ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Đồng khai cũng trong thời gian này, cán bộ một ngân hàng khác tên Nguyễn Thị Yến liên hệ với bị can, nói có thể dùng chiếc xe để vay ở chỗ khác bằng cách làm, sử dụng đăng ký xe giả. Qua đó, Yến sẽ lấy tiền công 280 triệu đồng.

Do đang cần tiền, bị can Đồng nhận lời với Yến và hai người cùng lập khống các giấy tờ mua bán xe. Ngoài ra, Đồng còn nhờ em trai ruột của mình đứng tên khoản vay nhằm "hợp thức" hồ sơ.

Vẫn theo lời khai của Đồng, tháng 4-2018, Yến gọi điện báo bị can tới ngân hàng PVCombank để ký hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên, theo bị can này, do TPbank đang giữ đăng ký chiếc Mercedes GLC 300 nên Yến đã đưa cho ông ta một giấy đăng ký xe giả để có thể thế chấp tại PVCombank.

Ngày 27-4-2018, Đồng đưa em ruột đến PVCombank chi nhánh Thăng Long, nhờ ký vào giấy vay 1 tỉ đồng. Ngay hôm sau, ngân hàng giải ngân và Đồng đã đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.

Với khoản vay tại TPbank, vợ chồng Đồng, Bình không trả được gốc, lãi và đến tháng 6-2022, 2 vợ chồng bị can có tổng dư nợ 1,7 tỉ đồng. Tại PVCombank, cặp đôi này có tổng nợ gốc và lãi là 1,3 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, 2 vợ chồng Đồng đều khai do Đồng đang vay FE Credit nên để Bình đứng tên chiếc GLC 300. Sau đó, Bình đã ký các giấy tờ vay nợ dù "không đọc hợp đồng" với lý do "tin tưởng" chồng. Tuy nhiên, VKSND, cho rằng Bình đồng phạm với chồng trong hành vi lừa đảo, lấy 1 chiếc xe mang đi vay 2 ngân hàng.

Liên quan Nguyễn Thị Yến, người này khai từng làm cán bộ ngân hàng nên từng "tư vấn tài chính" cho Lê Văn Đồng. Sau đó, Yến vay Đồng 280 triệu đồng thời hạn 2 năm, nhận tiền tại trụ sở chi nhánh ngân hàng PVCombank, có viết giấy biên nhận.

Yến đã nhiều lần trả nợ cho Đồng bằng tiền mặt hoặc internet banking nên đến cuối năm 2021, còn nợ 120 triệu đồng. Yến còn khai không liên quan, không làm giả đăng ký xe cho Đồng.

Cảnh sát cho 2 người đối chất nhưng cả Yến và Đồng đều giữ quan điểm của mình. Qua sao kê tài khoản, phía điều tra cũng thấy Yến nhiều lần trả nợ cho vợ chồng Đồng, Bình. Do vậy, cơ quan tố tụng cho rằng không đủ căn cứ xử lý hình sự Nguyễn Thị Yến.

Về chiếc xe Mercedes GLC 300 tang vật, cảnh sát đã 3 lần ra thông báo truy tìm vào các năm 2021 - 2022 song đến nay vẫn chưa thấy. Do vậy, hồ sơ liên quan chiếc xe được tách ra, xử lý sau.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cap-vo-chong-lua-dao-tien-ti-bang-xe-hang-sang-20221107092541545.ht...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cap-vo-chong-lua-dao-tien-ti-bang-xe-hang-sang-20221107092541545.htm