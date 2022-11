Điều tra đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo “ăn nhậu”

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến.

Trước đó, công an nhận được tin tố giác của người dân về việc có đối tượng giả danh công an để lừa đảo trên địa bàn huyện Cái Bè, Cai Lậy và TX.Cai Lậy nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành xác minh.

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 4-11, Phòng Cảnh sát hình phối hợp Công an TX.Cai Lậy tiến hành làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1997, ngụ ấp Quí Thạnh, xã Nhị Quý, TX.Cai Lậy).

Tại cơ quan Công an, Chiến khai, vào khoảng đầu tháng 10-2022, Chiến liên hệ với một số đối tượng thường đánh bạc trên địa bàn huyện Cái Bè, Cai Lậy, TX.Cai Lậy và tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Chiến gợi ý các đối tượng phải mời Chiến “ăn nhậu” sau khi tổ chức đánh bạc. Có 2 đối tượng tại huyện Cai Lậy và TX.Cai Lậy đã dẫn Chiến đi nhậu vài lần và cho Chiến một con gà.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ tang vật gồm 1 xe máy, 2 điện thoại và đồng thời tiến hành làm việc các đối tượng có liên quan.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-doi-tuong-gia-danh-canh-sat-hinh-su-de-lua-dao-an-nhau_1393...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-doi-tuong-gia-danh-canh-sat-hinh-su-de-lua-dao-an-nhau_139394.html