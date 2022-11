"Cú lừa" của nữ quái 9X để đút túi hơn 50 tỷ đồng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trịnh Thu Trang (SN 1991, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can Trịnh Thu Trang

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 8/2022, Trang đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nguồn nhập túi xách hàng hiệu từ nước ngoài với giá thấp hơn so với thị trường. Trang dùng thủ đoạn này để thu hút khách đặt cọc tiền mua hàng rồi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thu Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo công dân nào bị đối tượng Trịnh Thu Trang chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Nam - SĐT 0886.619.591 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

