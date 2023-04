Cặp đôi môi giới cho 3 người nước ngoài mua bán dâm

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện thông tin về việc một số đối tượng Trung Quốc sang Việt Nam du lịch và mua dâm. Đi sâu xác minh, cơ quan Công an nắm được các đối tượng bán dâm đều hoạt động tự do, thông qua nhiều nhóm chát mạng xã hội Telegam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 21h ngày 25-4, Công an phường Ka Long tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Anh Thơ thuộc khu 4, phường Ka Long, phát hiện 3 người Trung Quốc có hành vi mua dâm với 3 phụ nữ Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Vy Văn Kim (SN 1979, trú tại phường Hải Hòa) và Hoàng Mức Cừ (SN 1987, trú tại xã Hải Tiến), thành phố Móng Cái về hành vi “Môi giới mại dâm”. Vụ việc đã được bàn giao đến CQĐT CATP Móng Cái để xử lý theo quy định của pháp luật.

