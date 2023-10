Cảnh tỉnh cho hành vi “chat sex”

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân “chat sex” nhằm thu thập ảnh nóng, clip khỏa thân, sau đó khống chế, cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng Trần Thanh Sang (SN 1980, ngụ tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) làm quen nhiều trẻ em, sau đó dụ dỗ nạn nhân “chat sex”, chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm, khơi gợi tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý…

Đối tượng Nguyễn Tiến Vinh cho bị hại vay tiền với điều kiện kèm theo phải cho Vinh chụp hình khỏa thân…

Sau đó Sang thu thập hình ảnh và clip này đe dọa, ép buộc nạn nhân phải làm theo các yêu cầu như tiếp tục gửi hỉnh ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Nếu nạn nhân không thực hiện, đối tượng sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Sang về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cũng đã ra thông báo truy tìm bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do một sinh viên của một trường đại học dân lập trên địa bàn nghĩ ra chương trình “tặng son đổi quà” để lừa các cô gái gửi clip, ảnh khỏa thân sau đó thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nạn nhân.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, vụ việc này được phát hiện từ tháng 11/2022 tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức. Đối tượng trong vụ án này là Đoàn Thái An (SN 2001, quê phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) là sinh viên của một trường đại học dân lập. Vào khoảng tháng 6/2022 đến ngày 10/11/2022, An dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Lương Thùy” (lấy hình đại diện là phụ nữ) kết bạn với các tài khoản nữ trên mạng Facebook và đề nghị tham gia chương trình “tặng son đổi quà”. Sau đó, An gửi cho các bị hại bản hướng dẫn tham gia chương trình, trong đó có mục “quét cơ địa trong tình trạng khỏa thân” thông qua cuộc gọi video trên Zalo và chụp ảnh khỏa thân với các tư thế khác nhau. An thuyết phục các cô gái và hứa chỉ quét cơ thể chứ không lưu và không để lộ ra ngoài, nếu ai bỏ ngang chương trình thì sẽ phải bồi thường tiền. Một số bị hại đã đồng ý tham gia và gọi video Zalo quét cơ thể trong tình trạng khỏa thân, chụp ảnh khỏa thân gửi cho An.

Khi đã có được những tấm hình, video khỏa thân của các cô gái, An dùng chính các video và ảnh khỏa thân này để đe dọa các cô gái phải gửi tiền cho An, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi các hình ảnh nhạy cảm này cho người thân của các bị hại. Trong đó, An sử dụng tài khoản ví điện tử MoMo số điện thoại “01297139792, 0827139792” mang tên Nguyễn Thị Phương Uyên và Cao Thị Xuân Hồng ở thôn 13, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để nhận tiền cưỡng đoạt của các bị hại (tài khoản này do An quản lý và sử dụng)…

Tại địa bàn quận 12, cuối tháng 4/2023 Công an quận 12 cũng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Vinh (SN 1999, quê tỉnh Bắc Ninh; ngụ tại quận Bình Tân) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Vinh lên mạng xã hội tìm kiếm người để lừa đảo, thì thấy chị N.D.S.A (SN 2003, hiện đang sinh sống tại quận 12) có nhu cầu vay tiền. Qua trao đổi, Vinh đồng ý cho chị A. vay 15 triệu đồng bằng cách thế chấp CCCD và giấy phép lái xe kèm thêm điều kiện chị A. phải cho Vinh chụp hình khỏa thân. Sau đó, Vinh nói chị A. tới nhà nghỉ, chụp hình khỏa thân và hẹn sẽ chuyển tiền sau. Tuy nhiên, sau đó anh ta không cho chị A. vay tiền mà trở mặt, yêu cầu chị A. phải chuyển tiền cho anh ta, nếu không sẽ tung hình ảnh khỏa thân của chị lên mạng. Quá sợ hãi, chị A. đã nhờ bạn bè chuyển tiền cho Vinh với tổng số tiền là 7,3 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền, Vinh vẫn tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm tiền nên chị A. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, một số thủ đoạn, nguyên nhân phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng để nhắm đến nạn nhân là phụ nữ, trẻ em. Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Zalo), các đối tượng tham gia vào nhiều hội nhóm hẹn hò trên mạng, sau đó đăng tải thông tin giả mạo về bản thân để làm quen với nạn nhân. Qua một khoảng thời gian, đối tượng sẽ dụ dỗ nạn nhân “chat sex”, gửi hình ảnh, clip về những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Sau khi có được những hỉnh ảnh, clip “nóng” của nạn nhân, chúng sẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải quan hệ tình dục hoặc phải đưa tiền, nếu không sẽ đăng tải, hình ảnh, clip của nạn nhân lên mạng xã hội như các vụ việc trên.

Đồng thời, các đối tượng còn lập phòng chat, nhóm game online, hội nhóm kín để lôi kéo trẻ em tham gia, sau đó tiếp cận làm quen nhằm thực hiện các hành vi xâm hại bằng thủ đoạn: Tạo dựng hình ảnh giả là người cùng giới, cùng tuổi với trẻ để nói chuyện, tâm sự về sở thích, học hành... Sau khi có được những hình ảnh và clip này, đối tượng ép trẻ phải cho quan hệ tình dục hoặc cưỡng đoạt tài sản, nếu không sẽ bị đối tượng phát tán hình ảnh lên mạng xã hội…

Do đó, để bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên môi trường mạng, bên cạnh những giải pháp mang tính vĩ mô, là trách nhiệm của cơ quan chức năng, sự cảnh giác của chính bản thân các chị em, cần có sự phối hợp của gia đình và xã hội để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra. Trong đó, các bậc phụ huynh cần chú trọng quan tâm, quản lý hoạt động trẻ nhỏ trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý…

Khi sử dụng tài khoản mạng xã hội thì nên hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân, luôn ý thức bảo vệ tài khoản bằng nhiều lớp bảo mật. Hãy là người sử dụng Internet, mạng xã hội có văn hóa, lành mạnh và trách nhiệm.

