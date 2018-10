Cảnh sát đấu súng tiêu diệt kẻ buôn ma túy

Thứ Bảy, ngày 27/10/2018 09:02 AM (GMT+7)

Sau một thời gian kêu gọi ngừng bắn và đầu hàng bất thành, cảnh sát phải nổ súng để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ trong rừng.

Chiều tối 26-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vây bắt một nhóm người Lào vận chuyển ma túy vào Nghệ An để tiêu thụ.

Nhóm này đã nã đạn chống trả cảnh sát khi bị bao vây trong rừng sâu.

Tang vật súng đạn, lựu đạn cảnh sát thu giữ

Sau thời gian theo dõi, đến gần 1 giờ sáng 26-10, lực lượng cảnh sát phát hiện nhóm người Lào ôm ma túy vào khu rừng thuộc địa bàn xã Yên Na (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Ban chuyên án đã bao vây tứ phía để bắt giữ. Tuy nhiên, nhóm người Lào này ôm theo súng và lựu đạn, lợi dụng đêm tối, rừng rậm tiến sâu vào nội địa Việt Nam.

Cảnh sát đã kêu gọi nhóm này bỏ vũ khí đầu hàng khi đang bị siết chặt vòng vây. Tuy nhiên, nhóm này liều lĩnh chĩa súng vào lực lượng cảnh sát nổ súng.

Vỏ đạn rơi tại hiện trường vụ đấu súng

Sau một thời gian kêu gọi nhóm trên đầu hàng bất thành buộc công an phải nổ súng để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ.

Một người tên Súa (chừng 30 tuổi, mang quốc tịch Lào) bị trúng đạn tử vong tại chỗ. Số còn lại lợi dụng đêm tối, núi rừng hiểm trở trốn thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ ba bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng quân dụng AK và hai quả lựu đạn.

Trung tá Trần Hướng Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết thêm khả năng có hai đối tượng đã chạy thoát, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt.

Xồng Nhịa Dênh (44 tuổi), Và Gà Vừ (38 tuổi) bị bắt giữ cùng tang vật