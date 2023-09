Cảnh sát đã bắt được nghi can giết người giữa đường ở Đồng Nai

Sáng 29-9, theo nguồn tin của PLO.VN, lực lượng trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an TP Biên Hòa khống chế, bắt giữ nghi can gây ra vụ án mạng tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-9 ông NVB (52 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, hiện thuê trọ tại khu phố 3, phường Trảng Dài) đi mua điện thoại cũ. Tại đây, trong quá trình mua bán điện thoại, giữa ông B có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông khác (chưa rõ lai lịch) dẫn đến xô xát.

Con hẻm nơi xảy ra án mạng khiến nạn nhân bị đâm tử vong tại chỗ. Ảnh: VH.

Ông B bị người này dùng hung khí đâm tử vong tại chỗ. Hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa đã huy động lực lượng trinh sát vào cuộc truy bắt hung thủ.

Đến sáng nay, các trinh sát đã khống chế hung thủ đang lẩn trốn tại phường Long Bình (TP Biên Hòa). Hiện nghi can đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]