Cảnh báo từ những "chiếc bẫy" pê đê giả gái

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 14:00 PM (GMT+7)

Nhiều nhóm pê đê giả gái, giả bộ mua bán dâm câu khách ngoại quốc hoặc người "hám của lạ" tại Công viên 23/9 liên tục bị triệt phá.

Nhiều nhóm pê đê giả gái, giả bộ mua bán dâm câu khách ngoại quốc hoặc người "hám của lạ" tại Công viên 23/9 liên tục bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 triệt phá. Tuy nhiên, việc tiếp cận "con mồi" bằng "nhan sắc" khá dễ, các vụ trộm thành công chiếm tỷ lệ lớn nên nhiều băng nhóm, đối tượng vẫn sử dụng cách thức này để hoạt động…

Nguyễn Ngọc Tài (ngoài cùng bên phải), đối tượng giả gái chuyên tiếp cận khách nước ngoài để trộm cắp tài sản vừa bị bắt giữ.

Đối tượng của nhóm đối tượng pê đê giả gái do Nguyễn Ngọc Tài (tự Hòa, SN 1991, ngụ quận 4) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá bắt 4 đối tượng không nhắm vào đàn ông Việt, mà là du khách nước ngoài. Khách khác biệt ngôn ngữ, không rành địa bàn, các đối tượng chỉ giả lả tiếp cận sờ soạng rồi nhanh chóng móc trộm tài sản của du khách và chuồn êm không để lại vết tích. Du khách phát hiện mất tài sản, trình báo với Công an cũng khó có thể mô tả được chi tiết dung mạo của các đối tượng, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau khi chỉnh sửa, bơm ngực, ăn mặc lộng lẫy, Tài chẳng khác nào là một cô gái xinh đẹp thực thụ. Trong nhóm Tài, các thành viên đều được phân nhiệm vụ cụ thể, trong đó Nguyễn Văn Sơn (tự Sơn "năm phân", SN 1970, có 4 tiền án về tội "Trộm cắp, cướp giật tài sản") trong vai bảo kê, dắt khách, Nguyễn C.T (SN 1993) có vai trò làm "bạn trai" của Tài. Khi bị lộ, T sẽ đứng ra giả vờ đánh ghen để giải thoát cho đồng bọn. Nguyễn Quốc Hưng (tự Bun, SN 2005) có vai trò cảnh giới.

Giãn cách xã hội, cả nhóm "bó tay" ngồi nhà hơn 4 tháng trời vì du khách nước ngoài cũng không được vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi thực hiện cuộc sống bình thường mới cũng khó tìm "con mồi" ngoại quốc, nhóm Tài chuyển kế hoạch đánh vào con mồi "hám của lạ" người Việt. Tại Công viên 23/9, tối 22/11, Tài phát hiện người đàn ông đứng tuổi đến hỏi mua dâm. Cố tình sờ soạng để tiếp cận trộm xe không được, Tài đồng ý vào một khách sạn ở quận 10 với người đàn ông này với giá 300 ngàn đồng. Tài kêu người đàn ông vào tắm, còn mình ở ngoài lục lấy tài sản, chìa khóa xe của nạn nhân rồi cùng cả nhóm tẩu thoát. Cả nhóm bán chiếc xe của nạn nhân được 4,5 triệu đồng chia nhau. Bước đầu xác định, từ tháng 10 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ giả gái, giả bán dâm để trộm tài sản của một số nạn nhân.

Nhiều nhóm đối tượng giả gái thực hiện các vụ trộm đã bị Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận triệt phá. Mới đây nhất là nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Tây (SN 1988, quê Cần Thơ, ngụ quận 8) cầm đầu. Nhóm của Tây đa phần đều mang trong mình từ 1-2 tiền án, riêng Tây có đến 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Dung nhan của Tây có phần bèo nhèo nhưng với những "kỹ năng" được tôi luyện qua nhiều phi vụ, nhiều người nước ngoài vẫn rơi vào bẫy. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát mạnh, nhóm của Tây đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản của người nước ngoài và bị Phòng Cảnh sát hình sự truy xét bắt giữ.

Nhiều nạn nhân bị mất sạch tài sản nhưng không dám trình báo với Công an vì ngại, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Biết được tâm lý này nên nhiều nhóm pê đê giả gái sau nhiều lần xộ khám, được ra trại tiếp tục quay lại con đường giăng bẫy, tiếp cận đàn ông "hám của lạ" để trộm cắp.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/canh-bao-tu-nhung-chiec-bay-pe-de-gia-gai-i636329/Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/canh-bao-tu-nhung-chiec-bay-pe-de-gia-gai-i636329/