Can ngăn vợ chồng chị gái mâu thuẫn, em vợ bị anh rể đâm tử vong

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 11:16 AM (GMT+7)

Thấy vợ chồng chị gái mâu thuẫn, T. chạy sang can ngăn thì bất ngờ bị anh rể dùng dao đâm tử vong.

Sáng 29/5, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng khiến một người tử vong.

Cụ thể vào 1h sáng 28/5, sau khi đi uống rượu về Tòng Văn Hồng (SN 1987, trú bản Bon, xã Mường Bon) xảy ra cãi vã với vợ là Tòng Thị P. (cùng trú tại địa chỉ trên).

Thấy vợ chồng chị gái cãi vã, anh Tòng Văn T. cùng trú tại bản Bon (anh T. là em ruột của chị P.) đã xuống can ngăn. Trong lúc nói chuyện với anh rể, cả hai đã to tiếng với nhau. Do đã uống rượu và không làm chủ được bản thân, Hồng đã dùng dao đâm vào bụng anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Công an đang khám nghiệm hiện trường trong 1 vụ án. (Ảnh minh họa)

“Vụ việc bất ngờ xảy ra khiến người dân vô cùng bàng hoàng. Hiện, Công an huyện Mai Sơn đang tích cực điều tra nguyên nhân của vụ án mạng” vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Được biết, Tòng Văn Hồng cùng vợ làm nông ở địa phương. Kinh tế gia đình còn khó khăn.

