Can ngăn em họ đánh chửi vợ con, người đàn ông bị đâm chết

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 16:12 PM (GMT+7)

Thấy ông Nguyên đánh chửi vợ con, ông P. vào can ngăn thì đôi bên xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại.

Ông P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào trưa 4/11.

Ngày 4/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 3/11, ông Nguyên (trú xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) lớn tiếng chửi mắng vợ con tại nhà riêng ở thôn Điện Tiền. Lúc này, ông P. (anh họ ông Nguyên, cùng trú xã Nguyệt Đức) đi qua, thấy em họ mình đang la lối thì tiến vào nhà và can ngăn, nói ông Nguyên không nên đánh chửi vợ con như vậy.

Bị anh họ can ngăn, ông Nguyên cự cãi rồi dẫn tới xích mích, lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, bất ngờ ông Nguyên dùng dao đâm ông P. gục tại chỗ.

“Ngay sau đó nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa nay (4/11). Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ”, vị lãnh đạo này thông tin.