Cái chết của cô gái hành nghề massage (P1): Những bóng đen trong đêm

Một tối giữa tháng 5/2023, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc có nữ nhân viên ở quán massage trên địa bàn thị trấn Nếnh bị đâm đang cấp cứu trong bệnh viện.

Khi cơ quan công an tới nơi, cô gái này đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là do mất máu cấp với vết thương ở chân. Công tác khám nghiệm cho thấy, nữ nạn nhân bị đâm bởi vật sắc nhọn gây đứt động mạch. Hiện trường xảy ra vụ việc là quán massage do Phạm Thị Ngần (SN 1983, trú tại TP Bắc Giang) làm chủ.

Vào thời điểm cơ quan công an tiếp cận, hiện trường đã bị xáo trộn rất nhiều. Trên nền xi măng chỉ còn đọng lại vài vết máu và có dấu hiện được tẩy, rửa trước đó. Những vết máu này sau đó được giám định là của nạn nhân Lê Thị H (SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Mặc dù quán massage có lắp camera, tuy nhiên đã không còn hoạt động, chính vì thế công an chẳng thu thập được thông tin gì có giá trị. Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ những người làm ở quán đều "biến mất".

Xác minh nhân thân, cơ quan điều tra được biết chủ quán Phạm Thị Ngần là đối tượng "lưu manh" chuyên nghiệp. Ngần từng có tiền án về tội danh ma túy. Sau khi ra tù, đối tượng này đã lên Việt Yên và mở quán massage trá hình.

Hiện trường xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Ngần thuê hai người là Trương Thị Tài (SN 1985) và Lê Thị H làm nhân viên. Ngoài ra còn có các đối tượng Đỗ Thanh Bình (SN 2000), Tạ Văn Quang (SN 2001) đều trú tại Bắc Giang làm nhân viên bảo vệ.

Từ lâu, quán massage của Ngần nằm trong tầm ngắm của Công an Việt Yên bởi cách thức hoạt động rất bí hiểm.

Trước khi vụ án xảy ra, Ngần cùng nhóm nhân viên nói trên đã từng bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị pháp luật trừng phạt, nhóm đối tượng này không "cải tà" mà vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ.

Các thông tin của trinh sát cho thấy, mỗi khi có khách đến massage, các đối tượng sẽ "bày trò" để trộm cắp tài sản. Lấy được "đồ" của khách, H sẽ chuyển cho Tài và các nhân viên nam đứng ở cửa để tẩu tán.

Khi khách phát hiện, cả nhóm sẽ cãi "không liên quan" và đổ cho "khách mất nơi khác chứ không phải ở đây". Nhiều người xấu hổ, chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà chẳng dám trình báo công an. Những người "to tiếng" thì hai đối tượng bảo vệ sẽ vào và đe dọa, khiến khách sợ hãi, bỏ đi trong ấm ức mà không dám làm gì.

Cái chết của H, nữ nhân viên tại quán rất có thể liên quan đến những hoạt động phạm pháp nói trên với khách hàng.

Công tác rà soát được Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành nhanh chóng, từ đó đã triệu tập được các đối tượng nam giới làm tại quán lên trụ sở. Theo lời khai của các đối tượng này, vào tối 11/5/2023 xuất hiện nhóm thanh niên bịt mặt, mang theo hung khí tới quán. Tại đây, nhóm người này có hỏi về việc bị mất điện thoại trước đó. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nhóm đối tượng đã dùng hung khí đánh, đâm khiến H bị thương và tử vong sau đó.

Hai đối tượng cũng khai nhiều lần cùng các nhân viên nữ ở quán dàn cảnh lấy cắp điện thoại của khách.

Về nạn nhân H, công an được biết người phụ nữ này có quan hệ xã hội rất phức tạp. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn cho rằng nguyên nhân dẫn tới vụ án chắc chắn xuất phát từ mâu thuẫn với khách bị mất tài sản.

Công an nắm được, trước khi H bị sát hại vài ngày, có một nhóm thanh niên lạ mặt tới massage. H và những nhân viên ở đây đã lấy trộm 2 điện thoại của họ nhưng bị phát hiện.

Giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Được sự hỗ trợ của hai đối tượng "bảo vệ", H dùng thanh sắt đánh chảy máu một trong số những vị khách kia. Do bị thương, nhóm khách ấm ức bỏ đi.

Liên tiếp nhiều ngày, nhóm khách đó tìm đến quán để đòi lại điện thoại. Do sợ hãi nên Ngần cho đóng cửa, không hoạt động. Tới ngày 11/5, khi vừa mở lại thì xảy ra "việc".

Vậy nhóm thanh niên kia là ai và có liên quan gì đến cái chết của H hay không? Đây là những câu hỏi mà Công an tỉnh Bắc Giang phải đưa ra lời giải.

(Còn nữa)

