Bộ sưu tập kinh hoàng của tên cướp núp bóng cảnh sát: Sai lầm chết người

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 04:00 AM (GMT+7)

Những vụ án mạng liên tiếp diễn ra khiến người dân trong khu vực hoang mang tột độ còn cảnh sát cũng đau đầu khi chưa thể tìm được manh mối. Cuối cùng, vì một sai lầm của chính hung thủ mà tội ác của hắn đã bị hé lộ.

Năm 1986, người dân bang Flodia (Mỹ) chìm trong lo sợ khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 9 nạn nhân, chủ yếu đều có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma tuý đã bị giết hại theo cùng một phương thức. Hung thủ sau khi bị bắt giữ đã hiện nguyên hình là kẻ cướp manh động. Nhưng dư luận bất ngờ hơn cả khi biết rằng tên tội phạm máu lạnh ấy lại là một cảnh sát.

Chân dung nghi phạm Manuel Pardo

Vô tình lộ diện

Dựa vào những bằng chứng thu được tại hiện trường các vụ án mạng, cảnh sát xác định rằng tất cả đều do cùng hung thủ gây nên và như vậy, họ đang phải đối mặt với kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm. Tuy nhiên, ngoài những viên đạn, lực lượng chức năng không thu được gì khác.

Sau cái chết của trùm ma túy Ramon Alvero, tối 26/4/1986, một bệnh viện ở thành phố New York tiếp nhận hai người đàn ông đến cấp cứu, trong đó có một người có viên đạn ở chân. Họ nói với các bác sĩ rằng đó chỉ là một tai nạn do bệnh nhân chẳng may đã tự gây nên.

Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là các bác sĩ lại gọi cho cảnh sát. Thời điểm này, cảnh sát New York đã được thông báo về những vụ giết người xảy ra ở Florida trong thời gian gần đây. Khi họ đến nơi cũng là lúc viên đạn trong chân người đàn ông được lấy ra. Điều bất ngờ là nó trùng khớp với những viên đạn được lấy từ thi thể của Daisy Ricard và Ramon Alvero.

Danh tính của hai người đàn ông lập tức được xác minh. Người đàn ông trúng đạn là Manuel Pardo (30 tuổi), từng công tác tại sở cảnh sát Sweetwater, một thành phố nhỏ ở hạt Miami-Dade (bang Florida), người còn lại là Rolando Garcia (25 tuổi), một kẻ có tiền án tiền sự.

Ngày 7/5/1986, Pardo và Garcia bị bắt vì tội giết người, nạn nhân là trùm ma túy Ramon Alvero và bạn gái của anh ta, Daisy Ricard. Vài tuần sau, ngày 11/6, cơ quan chức năng tuyên bố hai kẻ này cũng là nghi phạm của 7 vụ giết người trước đó, sau khi tìm thấy rất nhiều bằng chứng tại căn hộ của Pardo.

Những bằng chứng rõ ràng

Trong căn hộ của Pardo, một phần vỏ chiếc xe ô tô được tìm thấy, nó khớp với vỏ chiếc xe chứa thi thể nạn nhân Ramon Alvero.

Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện một bộ sưu tập được giấu kỹ trong phòng ngủ với nhiều bức ảnh chụp các nạn nhân và một cuốn nhật ký trong đó Pardo đã ghi lại chi tiết hành vi của mình với các nạn nhân bao gồm Mario Amador, Roberto Alfonso, Luis Robledo, Ulpiano Ledo, Sara Musa và Fara Quintero. Ngoài ra, chiếc thẻ tín dụng mà Pardo đánh cắp từ nạn nhân cùng với những mẩu báo về các vụ giết người nổi tiếng.

Với rất nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy, cảnh sát gần như chắc chắn rằng họ đã tìm ra kẻ giết người hàng loạt.

Manuel Pardo sinh ngày 24/9/1956. Năm 21 tuổi, Pardo trở thành một thành viên của Đội tuần tra đường cao tốc bang Florida nhưng công việc này không kéo dài được bao lâu thì Pardo bị sa thải vào năm 1979 vì đã làm sai lệch những tấm phiếu giao thông. Sau khi rời khỏi đây, Pardo trở thành cảnh sát tuần tra của sở cảnh sát Sweetwater, một thành phố nhỏ ở hạt Miami-Dade.

Kết quả điều tra cho thấy đúng là Pardo đã tự bắn vào mình. Sau khi bắn Ramon Alvero phát đạn đầu tiên, khẩu súng bỗng bị kẹt. Trong khi Pardo đang loay hoay thì khẩu súng hoạt động lại khiến một viên đạn bắn vào bàn chân hắn. Pardo cùng tên đồng phạm Rolando Garcia sau đó đã tới New York để điều trị vết thương mà không biết rằng tại đây, tội ác của cả hai đã bị phát giác.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Bộ sưu tập kinh hoàng của tên cướp núp bóng cảnh sát: Lời khai gây phẫn nộ 4h00 ngày 15/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/bo-suu-tap-kinh-hoang-cua-ten-cuop-nup-bong-canh-sat-sai-lam-c...Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/bo-suu-tap-kinh-hoang-cua-ten-cuop-nup-bong-canh-sat-sai-lam-chet-nguoi-1058631.html