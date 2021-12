Bỏ lại ô tô Camry trên cầu Vĩnh Tuy, người phụ nữ nhảy xuống sông Hồng

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 17:04 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc người phụ nữ bỏ xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy rồi nhảy sông.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chiều 7/12, lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị phối với Công an quận Long Biên đảm bảo an ninh trât tự trên cầu Vĩnh Tuy sau khi nhận được thông tin một người phụ nữ điều khiển xe ô tô Camry lên cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô mang tên chị N.T.T. (SN 1970, ở Đông Anh, Hà Nội) ở trên cầu Vĩnh Tuy, không thấy người đâu. Người dân nghi ngờ chị T. nhảy xuống sông tự tử nên đã báo lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Đội CSGT số 5 cho biết, sau khi nhận được thông tin đơn vị đã có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông để tránh ùn tắc.

Đến khoảng 11h40 phút trưa cùng ngày, thi thể chị T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách khu vực nhảy khoảng gần 1km.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình chị T. tiến hành các thủ tục lo hậu sự cho nạn nhân.

