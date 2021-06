Toàn cảnh vụ chặn xe "bắt cóc" gia đình "đại gia" cướp tiền ảo: Kẻ chủ mưu thua lỗ hơn 100 tỷ

Ngày 6-6, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao để truy tố về tội cướp tài sản đối với 16 bị can thực hiện vụ "bắt cóc" gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng trên đường cao tốc, gây xôn xao dư luận vào tháng 5-2020.

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ Đắk Lắk), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng ngụ Bình Thuận), Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Hồ Bảo Duy (cùng SN 1981), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1996), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Bùi Quang Chung (SN 1997), Phạm Hoàng Việt (SN 1991, cùng ngụ TPHCM).

Đòi lại tiền ảo không thành

Theo kết luận điều tra, ngày 21-5-2020, anh Lê Đức N. (SN 1988, ngụ TP.Thủ Đức, Q2 cũ) tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trình báo về việc bị cướp tài sản. Anh N. cho biết: Ngày 17-5-2020, vợ chồng anh N. và con di chuyển bằng ôtô trên QL1, đến TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai) thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông. Sau đó, nhóm này uy hiếp, khống chế, cướp số tiền ảo trị giá khoảng 35 tỷ đồng cùng 3 ĐTDĐ và 1 camera hành trình gắn trên xe.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Đến ngày 18-6-2020, công an bắt giữ nhiều đối tượng trong băng nhóm trên. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án cướp tài sản do Hồ Ngọc Tài cầm đâu. Quá trình điều tra xác định, Tài quen anh N. vào năm 2016, do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết số tiền ảo Bitcoin (khoảng 1.000 Bitcoin, tương đương 100 tỷ đồng) để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans... và bị thua lỗ hết.

Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Hoàng (cũng đầu tư tiền ảo Bitcoin). Hoàng cũng bị thua lỗ. Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo tư vấn của anh N. nên Tài rủ Hoàng tìm anh N. để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất. Nhưng anh N. từ chối gặp.

Lê Đức N. (giữa) nổi lên là đại gia tiền ảo, nhưng bị nhiều người tố cáo

Tài dò hỏi thông tin cá nhân của anh N. từ những người đầu tư tiền ảo, được một số người khác cung cấp thông tin về CMND, hộ khẩu, số tài khoản ngân hàng, ôtô mà anh này sử dụng... Tháng 3-2020, Hoàng được Trương Mạnh Cường (SN 1987, ngụ TPHCM; quen Hoàng khi cùng đầu tư tiền ảo Pincoin vào năm 2018) cho biết, mới gặp anh N. tại chung cư Vista Verde (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2 cũ). Hoàng từ Đà Nẵng vào TPHCM, đến chung cư Vista Verde để tìm, nhưng không gặp anh N.

Cuối tháng 4-2020, Tài thuê Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của anh N. với giá 25 triệu đồng và đã trả tiền cho Phốt. Phốt thuê lại Mai Trung Thực (SN 1992, ngụ Hà Giang, tạm trú Đà Nẵng) rồi chuyển cho Thực 15 triệu đồng. Đầu tháng 5-2020, xác định được nơi ở của anh N., Thực yêu cầu Phốt phải đưa thêm 10 triệu đồng mới cung cấp địa chỉ. Phốt báo lại cho Tài. Tài đồng ý và chuyển khoản cho Phốt 10 triệu đồng để Phốt gửi cho Thực.

Ngày 8-5-2020, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo), kể lại việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ và đề nghị giúp mình tìm anh N. để lấy lại Bitcoin, với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được. Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh ôtô Lexus của anh N., chuyển khoản cho Tuấn Anh 50 triệu đồng làm chi phí tìm kiếm. Tuấn Anh biết Trương Chí Hải có thể tìm được anh N. nên đề nghị Hải tìm, nhưng Hải không tìm được.

Hai hôm sau, Thực gọi điện cho Phốt, báo đã tìm thấy nơi ở của anh N. tại block A, chung cư Sarina (Q2 cũ). Phốt báo cho Tài và bay từ Đà Nẵng vào TPHCM gặp Thực; còn Tài và Hoàng bay vào sau. Hoàng rủ thêm 2 người bạn là Nguyễn Văn Đức và Phan Huy Thông cùng vào TPHCM để đòi nợ. Do Hoàng bảo rủ thêm người, Đức lôi kéo Phạm Văn Phúc (SN 1994, ngụ Đắk Lắk; bạn gần nhà với Đức). Tối cùng ngày, Đức và Phúc đi xe khách từ Đắk Lắk đến TPHCM.

Ngày 11-5-2020, Tài và Hoàng, Thông bay vào TPHCM, đến thẳng quán cà phê trong Khu đô thị Sala (Q2 cũ), gặp Phốt và Thực. Chúng bàn bạc cách thức tiếp cận anh N. Được Tài cho biết anh N. chỉ đi bằng ôtô cá nhân, không bao giờ dừng lại dọc đường, Phốt bàn sẽ lái xe máy tông vào xe của anh N., buộc anh này xuống xe, tạo cơ hội cho Tài, Hoàng tiếp cận để đòi lại Bitcoin. Khoảng 16 giờ 5 cùng ngày, Tài, Hoàng, Thông, Đức, Phúc đi taxi đến một khách sạn thuê phòng nghỉ. Phốt chở Thực bằng xe máy về nhà trọ tại Q.Tân Bình rồi quay lại chung cư Sarina để tiếp tục theo dõi anh N.

Nhóm đối tượng lúc bị bắt

Doanh nhân từng bị "bắt cóc" hụt

Khoảng 19 giờ 30 ngày 11-5-2020, Tài, Hoàng gặp Tuấn Anh, Hải tại quán ở Q1. Tài kể cho Hải việc nghe theo tư vấn của anh N. đầu tư tiền ảo, bị thua lỗ và muốn tìm anh N. để lấy lại Bitcoin. Tài đề nghị Hải hỗ trợ thêm về người, phương tiện để tìm kiếm, giữ anh N. để gã lấy Bitcoin. Sau đó, Hải đến gặp Nguyễn Quốc Dũng tại một quán cà phê ở Q5, kể việc Tài, Hoàng từ Đà Nẵng vào đòi nợ, chưa xác định được con nợ ở đâu và nhờ Dũng giúp đỡ, dẫn cả hai đi tìm gặp, khống chế con nợ để đòi tiền.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Tài và Hoàng đi taxi đến chung cư Vista Verde, vào tầng để xe của chung cư để kiểm tra, phát hiện ôtô của anh N. đang đỗ tại đây. Tài báo cho Phốt biết và chuyển khoản cho Phốt 10 triệu đồng, yêu cầu mua thiết bị định vị gắn lên xe Lexus. Phốt mua bộ thiết bị định vị giá 3,2 triệu đồng.

Khoảng 6 giờ ngày 12-5-2020, Phốt đến bãi gửi xe chung cư Vista Verde, gắn thiết bị định vị lên nhíp ở gầm sau ôtô của anh N. rồi gọi điện hướng dẫn Tài tải phần mềm định vị cài vào điện thoại. Một giờ sau, Tài cùng Hoàng, Đức, Thông, Phúc đi taxi đến khu vực gần chung cư Vista Verde để ăn sáng. Tại đây, Hoàng bảo Đức thuê ôtô 7 chỗ để đi theo xe anh N. và gọi thêm đồng bọn đến hỗ trợ.

Đức lên mạng, thuê xe Innova BS: 59G-799.19 với giá 1 triệu đồng/ngày, hẹn giao phương tiện lúc 14 giờ cùng ngày tại Q2 cũ. Chung gọi điện rủ Phạm Văn Thành cùng đi đòi nợ. Thành nhận lời, rủ thêm Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Hùng tham gia, hứa sẽ chia tiền sau khi đòi được nợ. Hoàng còn bảo Đức gọi điện dặn Chung chuẩn bị sẵn kim tiêm, băng keo, băng thun y tế để đe dọa anh N.

Trưa cùng ngày, Tài, Hoàng, Đức, Phúc, Thông về khách sạn nghỉ rồi nhận ôtô thuê. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Đức lái xe chở Tài, Hoàng, Phúc, Thông đến quán cà phê tại số 2 Phạm Văn Đáng (P.Thạnh Mỹ Lợi, gần chung cư Vista Verde) ngồi đợi. Tài lên mạng tìm, đặt mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 950 ngàn đồng, hẹn giao súng tại quán cà phê Tài đang ngồi, sau đó đổi giờ hẹn giao súng vào hôm sau.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 12-5-2020, Chung đi taxi đến đón Thành, Thanh và Hùng rồi cùng sang Q2 cũ. Đến nơi, Chung đưa Đức gói nylon đựng 2 ống kim tiêm, Đức bỏ lên xe rồi chở các đồng bọn đến nhập nhóm với Tài, Hoàng. Tại quán, Tài và Hoàng cho các đối tượng kia biết người nợ tiền mình đang trốn ở chung cư Vista Verde, đợi khi ra khỏi chung cư thì cần hỗ trợ giữ người đó lại để Tài, Hoàng lấy tiền. Hoàng bảo Chung, Hùng ở lại, còn Thành, Thanh về trước, do xe Innova chỉ đủ chỗ cho 7 người.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, qua định vị thấy xe của anh N. di chuyển ra khỏi chung cư Vista Verde, Phốt di chuyển theo và gọi điện báo cho Tài biết. Nhóm Tài - Hoàng đi ôtô theo định vị đến Khu đô thị Sala. Phát hiện xe anh N. đang đỗ lề đường, chúng thấy xe phía bên kia chờ đợi. Nửa giờ sau, thấy anh N. lên xe chạy về hướng chung cư Vista Verde, Tài và đồng bọn đi theo. Khi xe anh N. đến cầu Thời Đại (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2 cũ), Phốt cố ý tông xe máy vào đầu xe anh N. rồi vờ ngã xe máy xuống đường để chặn lại, yêu cầu anh N. phải xuống xe giải quyết va chạm. Tài và đồng bọn đi ngay phía sau, cách xe anh N. khoảng 15m, đợi anh này xuống xe sẽ đến vây quanh, yêu cầu lên xe của chúng, mở điện thoại để chuyển tiền ảo vào ví điện tử của Tài.

Khi thấy xe anh N. dừng, Tài bảo đồng bọn cùng xuống để chặn xe anh N., nhưng Hoàng ngăn lại, vì chưa thấy anh N. xuống xe. Anh N. cho xe lùi lại, lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh về phía trước, khiến Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo. Tài giao Phốt tiếp tục giám sát, theo dõi anh N. tại chung cư Vista Verde, còn gã và các đối tượng khác tạm quay về nơi ở để nghỉ ngơi.

(Còn tiếp...)

