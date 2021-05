Khởi tố ông, bà trùm núp bóng “nhà đầu tư” đứng sau 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo khủng

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 21:35 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng sau khi đủ căn cứ lật tẩy vỏ bọc “nhà đầu tư” của các ông, bà trùm đứng sau 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo khủng.

Phạm Mạnh Hùng tại trụ sở công an.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Thị Thái (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng hành vi trên. Thái bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Phạm Thị Thái khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các giao dịch vàng, tiền ảo như Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) được đặt máy chủ ở nước ngoài để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là 4,3 triệu USD, cá biệt có người đã “đầu tư” hơn 10 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ tang vật là 1 case máy tính, 4 máy tính xách tay, 2 iPad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 2 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Giao diện sàn giao dịch ảo mà các đối tượng dùng để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng nói trên thường tổ chức các sự kiện hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính, những người đã từng tham gia đầu tư thành công, để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, kêu gọi tham gia đầu tư với lãi suất cao “ngất ngưởng” từ 15- 30%/ tháng.

Cơ quan công an cũng xác định, các nhà đầu tư trên sàn Forex này thực chất là “chơi” với chủ sàn. Quá trình chơi, chủ sàn sẽ can thiệp bằng công nghệ để người chơi chắc chắn thua, mất tiền. Có những nạn nhân đã thua lỗ, mất đến hàng tỷ đồng.

Khi đã “vắt kiệt” sàn giao dịch, các ông, bà trùm sẽ lập tức đánh sập sàn giao dịch để xoá dấu vết, tránh sự điều tra của cơ quan công an. Lúc này, người chơi “tiền mất, tật mang”.

Đáng nói, các đối tượng còn lợi dụng vào tâm lý “gỡ gạc” của người chơi để giới thiệu một sàn Forex mới. Các ông, bà trùm cam kết người chơi sẽ gỡ lại được tiền đã thua khi đầu tư sang sàn mới này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-ong-ba-trum-nup-bong-nha-dau-tu-dung-sau-4-san-giao-dich-vang-tien-ao-...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-ong-ba-trum-nup-bong-nha-dau-tu-dung-sau-4-san-giao-dich-vang-tien-ao-khung-50202114521363686.htm