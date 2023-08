Bình Dương: Đi đám cưới rồi lẻn vào nhà gia chủ trộm heo đất

Gã đàn ông vào tiệm tạp hóa vờ mua hàng rồi "cuỗm" gần 50 triệu đồng Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đậu Hồng Thanh (SN 1984; ngụ phường Quảng Thuận – tạm trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ điều tra, mới đây, chị Trần Thị Mỹ Hằng (SN 1987) - chủ tiệm tạp hóa Yến Chi (phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) - phát hiện số tiền gần 50 triệu đồng để ở trong ngăn kéo quầy tính tiền bị kẻ gian lấy trộm, nên trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Đậu Hồng Thanh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an còn phát hiện thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được Thanh khai nhận mua về chưa kịp sử dụng, cùng tang vật của vụ trộm là số tiền 47 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, vì kẹt tiền nên đến cửa hàng tạp hóa của chị Hằng giả vờ mua hàng và chờ lúc mất cảnh giác thì trộm tiền. Công an đọc lệnh bắt giữ, khám xét nơi ở của Đậu Hồng Thanh