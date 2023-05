Bị "vị tướng công an" gọi điện, cụ bà 73 tuổi ra ngân hàng nằng nặc đòi rút 700 triệu đồng

Ngày 12-5, UBND phường Khương Mai đã tổ chức lễ trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc ngăn chặn vụ giả danh Công an, đe dọa người dân rút – chuyển 700 triệu đồng để “chứng minh không liên quan đến đường dây mua bán ma túy”.

Lãnh đạo phường Khương Mai trao khen các cá nhân, tập thể có thành tích ngăn chặn vụ lừa đảo, chuyển 700 triệu đồng

Sự việc xảy ra với bà P.T.S (SN 1950, trú tại phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai), từng xảy ra với nhiều người, và cũng đã được khuyến cáo nhiều lần, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp…mắc bẫy. Nhưng may mắn cho bà S. là nhân viên ngân hàng, từng được sự hướng dẫn, tập huấn của CAQ Thanh Xuân về nhận diện tội phạm lừa đảo, nên đã thoát được cú lừa 700 triệu đồng.

Chiều 9-5, đang ở nhà một mình thì bà S. nhận được cuộc điện thoại gọi qua Zalo, màn hình hiện lên hình 1 vị tướng Công an, tự giới thiệu là trưởng ban chuyên án đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. “Vị tướng” tiết lộ có thông tin cho rằng bà S. là mắt xích lớn trong đường dây tội phạm này, và muốn chứng minh vô tội, phải chuyển khoản 700 triệu đồng.

Như rụng rời chân tay, bà S. không dám gọi điện báo cho người thân, mà ríu ríu mang sổ tiết kiệm ra Ngân hàng Bắc Á - Chi Nhánh Kim Liên (địa chỉ 64 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai), để làm thủ tục rút 700 triệu đồng. Tại ngân hàng, thậm chí, bà S. còn đưa điện thoại để nhân viên ngân hàng nói chuyện với “vị tướng”, lúc này vẫn đang “đe” bà S. về hình phạt tù nếu dính dáng đến tội phạm ma túy.

Một mặt chuyện trò, khuyên can bà S.,đồng thời nhân viên ngân hàng đưa cụ bà đến thẳng Công an phường Khương Mai trình báo. Tại cơ quan Công an, bà S. được cán bộ trực ban hướng dẫn về phương thúc thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua mạng. Đến lúc ấy, bà S. mới bừng tỉnh, nhận thấy nội dung Công an phường trao đổi đúng với những gì mà “vị tướng” Công an vừa thực hiện với mình qua điện thoại di động.

Và khi cán bộ trực ban dùng điện thoại của bà S liên lạc với “vị tướng Công an”, thì không được. Công an phường yêu cầu bà S. tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng, đồng thời khi nhận được điện thoại có dấu hiệu lừa đảo như trên thì cần báo ngay cơ quan Công an để giải quyết.

