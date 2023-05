Một công chức tư pháp 1 huyện ở Quảng Bình bị tố lừa đảo 1,4 tỉ đồng

Bị hại kêu cứu tới Công an Theo anh Nguyễn Khắc H., anh đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình. Sau khi nhận được đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã có thông báo gửi cho bị hại. Thông báo viết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển đơn của anh H. tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xem xét, xử lý vụ việc.