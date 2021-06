Chân dung gã hình sự "dỏm" lừa cô gái trẻ ở quận Bình Thạnh

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ cảnh sát hình sự "dỏm" để phục vụ điều tra.

Ngày 28-6, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ Trần Thanh Sơn (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản.

Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.

Trần Thanh Sơn thời điểm bị bắt

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-6, chị N.H.P.V (SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh thì bị đối tượng chạy xe máy vượt lên chặn đầu rồi tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra hành chính. Chị V. xuất trình CMND thì đối tượng nói người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi sẽ bị giam xe và phạt tiền. Sau đó, đối tượng gợi ý chị V. đưa 2 triệu đồng sẽ bỏ qua.

Do không có tiền nên chị V. đưa cho đối tượng 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 8 Plus và CMND để giữ làm tin. Đối tượng lấy tài sản rồi giới thiệu tên Sơn, hẹn chị V. đến chung cư Phước Định phường 17, quận Bình Thạnh để chuộc tài sản.

Đến 7 giờ ngày 6-6, chị V. mang tiền đến chung cư Phước Định nhưng không gặp Sơn.

Nghi vấn gặp đối tượng lừa đảo nên ngày 24-6, chị V. đã đến Công an phường 17 trình báo. Qua tiếp nhận vụ việc, rà soát số đối tượng cộm cán trên địa bàn, công an nhanh chóng xác định kẻ mạo danh là Trần Thanh Sơn. Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

