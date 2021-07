Bí mật lúc rạng sáng trong quán karaoke có nhiều nữ nhân viên

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 12:26 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện gần 50 nam, nữ thanh niên đang tụ tập hát hò tại quán karaoke, nghi vấn có sử dụng ma tuý.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện gần 50 đối tượng nam nữ tụ tập hát karaoke, nghi vấn sử dụng trái phép ma tuý tại quán karaoke trên địa bàn huyện Bình Giang.

Lực lượng công an đột kích quán karaoke Bad boy lúc rạng sáng

Theo đó, khoảng 1h30 rạng sáng 25/7, lực lượng công an đã đột kích quán Karaoke Bad boy ở địa chỉ xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang do Phạm Văn Nhân (SN 1988, ở xã Hùng Thắng) làm chủ. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện tại một số phòng hát có 48 trường hợp gồm 26 nam, 22 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi nilon, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười. Qua test nhanh phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng nữ chủ yếu là nhân viên phục vụ có hộ khẩu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, số nam dương tính với ma túy có hộ khẩu chủ yếu tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận.

Quán karaoke Bad boy mới hoạt động từ tháng 1/2021. Đến tháng 2/2021, lực lượng công an phát hiện quán này cho khách đến hát sử dụng trái phép ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

