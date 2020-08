Bí mật của gã tài xế taxi thường xuyên từ Tiền Giang lên TP.HCM

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 16:43 PM (GMT+7)

Với vỏ bọc tài xế taxi, Sơn thường xuyên đi TP.HCM mua một lượng lớn ma túy về để bán cho các con nghiện.

Tang vật thu giữ

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 17/8, Phòng CSĐTTP về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Châu Thành phát hiện xe taxi mang biển kiểm soát 51F 371.50 do Nguyễn Trúc Sơn (sinh năm 1978, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng để kiểm tra.

Sơn lúc bị bắt

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một túi màu trắng có chứa 300 viên nén màu cam nâu (theo lời khai của Sơn, số ma túy trên là thuốc lắc). Cảnh sát còn thu giữ 1 bịch ni lông màu trắng chứa nhiều tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 100g.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn tại xã Long An, huyện Châu Thành, cảnh sát thu giữ 14 bịch ni lông hàn kín có chứa tinh thể màu trắng (ma túy tổng hợp) trọng lượng khoảng 100g, 78 viên nén màu nâu (thuốc lắc) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy.

Sơn khai nhận, bản thân làm tài xế taxi, có mối quan hệ với nhiều đối tượng ngoài xã hội. Sơn thường xuyên sử dụng xe ô tô đi TP.HCM mua ma túy về phân nhỏ để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước…

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSĐTTP về ma túy mở rộng điều tra, mời làm việc các đối tượng có liên quan.

