"Bí mật" bên trong phòng VIP một khách sạn tại Huế

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Bất ngờ ập vào một căn phòng VIP khách sạn tại Huế, công an phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Huy và Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, với số lượng lớn.

Công an lấy lời khai đối tượng Hồ Văn Ngân.

Sáng 21/6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng VIP khách sạn ở TP Huế.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 18/6, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế bất ngờ ập vào phòng VIP số 2 khách sạn Quốc Đạt (số 260 Ngự Bình, phường Trường An, TP Huế), bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Huy (SN 1998, trú thôn Hòa Vang 4, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và Hồ Văn Ngân (SN 1996, trú phường An Tây, TP Huế) tàng trữ rất nhiều viên nén màu hồng được xác định là ma túy đá Methamphetamine, nên lập biên bản để xử lý.

Huy khai mua ma túy từ đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng.

Cũng tại khách sạn này, vào 18h40 tối cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Thế Sơn (SN 1992, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trong cốp xe máy BKS 75B1-077.40 của đối tượng Sơn 5 gói nilon chứa ma túy đá, với hơn 7,1 gam ma túy.

Làm việc tại cơ quan công an, 3 đối tượng kể trên khai nhận mua lại số mua túy này từ các đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-mat-ben-trong-phong-vip-mot-khach-san-tai-hue-1676273.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-mat-ben-trong-phong-vip-mot-khach-san-tai-hue-1676273.tpo