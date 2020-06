Vén màn bí mật của “hotgirl ma túy”

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian theo dõi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh do hot girl Hoàng Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1999, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu. Đường dây này do Hằng tổ chức hoạt động rất tinh vi, núp bóng dưới hình thức chuyển hàng, chuyển quà sinh nhật…

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, trong 5 năm qua (giai đoạn 2015-2020), Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát, không để tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp.

Qua đó đã triệt xóa nhiều đường dây trung chuyển ma túy, đưa ma túy với số lượng lớn từ ngoài tỉnh vào địa bàn và các điểm, tụ điểm sử dụng ma túy. Đặc biệt, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã triệt xóa 46 điểm/517 đối tượng, bắt 15 vụ/25 đối tượng, thu 4,907kg heroin; 14,1kg cần sa và số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng.

Tuy nhiên, hiện hoạt động buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp nên lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã nỗ lực điều tra, "chặt đứt" nhiều đường dây ma túy liên tỉnh. Trong đó có đường dây ma túy do hot girl Hoàng Nguyễn Minh Hằng cầm đầu.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện so với bạn bè cùng trang lứa ở Quảng Trị, Hoàng Nguyễn Minh Hằng thay vì cố gắng học hành thì lại sớm sa ngã vào con đường của những kẻ buôn "cái chết trắng".

Tốt nghiệp xong cấp 3, Hằng nộp hồ sơ thi vào Trường Cao đẳng Du lịch Huế đóng tại TP Huế. Tại đây, học đến năm thứ 2, mối quan hệ xã hội của Hằng dần được mở rộng khi hot girl này thường xuyên tiếp xúc với các bậc đàn anh, đàn chị đi trước là những người chịu chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho những cuộc chơi.

Từ đây, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của Hằng nối dài. Từ quán bar, vũ trường, phòng trà… ở Huế, Hằng đều khiến bạn bè trầm trồ, ngưỡng mộ bởi sự sành điệu và phong cách chơi kiểu "đại gia" khi thường đi xe SH, dùng ĐTDĐ đắt tiền và cách vung tiền quá trán.

Một hot girl làm "chân rết" trong đường dây ma túy của Hằng.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, tất cả di biến động của Hằng đều bị các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế theo dõi. Qua công tác xác minh, cơ quan Công an làm rõ, ba mẹ và anh trai của Hằng đều là cán bộ cơ quan Nhà nước nhưng cũng không thể nào giàu có đến mức có thể cung cấp tiền cho cô con gái tiêu xài phung phí trong khi còn là sinh viên.

Vì thế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã tập trung điều tra làm rõ từ đâu mà hot girl Hoàng Nguyễn Minh Hằng lại có nhiều tiền để ăn chơi như thế. Và cuối cùng bức màn bí mật ấy cũng dần được hé lộ khi các trinh sát phát hiện Hoàng Nguyễn Minh Hằng chính là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Huế.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy liền xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh này, trong đó đối tượng Hằng chính là kẻ cầm đầu.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Hằng chuẩn bị buôn một lượng ma túy lớn từ TP Hồ Chí Minh về Huế nên lên kế hoạch "cất vó". Vào lúc 13h30 ngày 8-6, khi Hằng đang ở tại phòng vip của nhà nghỉ Huế Xưa (đóng tại đường Điềm Phùng Thị, TP Huế) thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ khẩn cấp. Khám xét tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ này, cơ quan Công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng, cân tiểu ly để dùng mua bán ma túy cùng nhiều dụng cụ và giấy tờ liên quan của Hằng.

Tiếp đó, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang (sinh năm 2000, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (sinh năm 2000, trú phường Phường Đúc, TP Huế), là bạn gái Quang. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp (dạng ketamin), cân tiểu ly và một số dụng cụ dùng ma túy.

Ma túy tổng hợp được thu giữ trong đường dây do Hằng cầm đầu.

Sau khi bắt giữ và đưa các đối tượng về trụ sở Công an, tiến hành test nhanh, cả 3 đối tượng Hằng, Quang và Dung đều dương tính với chất ma túy. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về Huế do đối tượng Hằng cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, sau khi giao dịch mua ma túy từ những đối tượng ở các tỉnh thành phía Nam qua điện thoại hoặc trao đổi thông tin qua Facebook, Zalo, Hằng đã yêu cầu các đối tượng bán ma túy cho số hàng này vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm để ngụy trang hòng tránh bị phát hiện.

Tiếp đó, số hàng này được các đối tượng gửi theo xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh ra Huế. Sau khi ma túy đưa ra đến Huế, Hằng thuê tài xế xe ôm, xích lô ở bến xe chở những gói quà này về nhà và tại đây, đối tượng tiến hành kiểm tra, dùng cân tiểu ly chia nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện, dân chơi tại vũ trường, quán bar... Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm đi giao dịch, tiền mua ma túy được Hằng chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng cho người bán khiến công tác điều tra của Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn.

Qua công tác điều tra, các CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế còn làm rõ, để điều hành đường dây ma túy liên tỉnh này, Hằng đã dùng nhiều "chân rết" bán ma túy chuyên nghiệp và phần lớn các đối tượng này từng bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, cặp đôi Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Hằng Dung được Hằng nhắm đến khi biết 2 đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên tụ tập ăn chơi với bạn bè. Quang và Dung thường đến chỗ Hằng lấy ma túy để vừa sử dụng và đem bán cho các đối tượng con nghiện ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, Hằng còn lôi kéo, dụ dỗ nhiều sinh viên và các đối tượng ngoài xã hội tham gia vào đường dây ma túy do nữ sinh viên này cầm đầu. Qua điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ các đối tượng Cao Ngọc Sơn (sinh năm 1997, trú ở TP Huế) và Nguyễn Thị Thủy (trú ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đều là "chân rết" của Hằng.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Hằng quanh co chối tội nhưng sau đó đối tượng này buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm, dù đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu và các đối tượng "chân rết" để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng do đường dây ma túy liên tỉnh này có nhiều đối tượng tham gia nên hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Ven-man-bi-mat-cua-hotgirl-ma-tuy-599454/Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Ven-man-bi-mat-cua-hotgirl-ma-tuy-599454/