Bí mật trong quán karaoke "Em và Tôi"

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 08:21 AM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng giúp các cặp đôi "hành sự".

Đỗ Thế Cường tại trụ sở công an.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã triệt xoá tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán cafe - karaoke mang tên "Em và Tôi" có địa chỉ tại thị trấn Thọ Xuân do Đỗ Thế Cường (SN 1981, trú xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) làm chủ.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, tối 7/7, Công an huyện Thọ Xuân đã ập vào kiểm tra quán cafe - karaoke "Em và Tôi".

Tại chỗ, lực lượng công an đã phát hiện tại phòng nghỉ số 3 và số 4 của quán có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng thời thu giữ nhiều bao cao su và vỏ bao cao su đã qua sử dụng.

Tại cơ quan công an, Đỗ Thế Cường khai nhận đã thuê các gái mại dâm đến làm nhân viên của quán và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần "đi khách", gái mại dâm chỉ được nhận 1/3 số tiền mà khách chi trả, số còn lại Đỗ Thế Cường thu lợi cho bản thân.

Theo cơ quan công an, "Em và Tôi" là tụ điểm mại dâm hoạt động phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân nên công an huyện đã lập kế hoạch đấu tranh, theo dõi và triệt xoá.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

