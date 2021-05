Bi kịch từ mối tình bất chính chị dâu em chồng

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những ngày này, ở trong trại giam, Sa vô cùng ân hận vì mối tình cuồng dại mà đã đánh mất tất cả.

Đối tượng Đinh Thị Sa

Kể cả khi biết người vợ kém 13 tuổi đã ngoại tình với chính em ruột của mình, anh Hoàng Văn B. (SN 1973, trú tại thôn Rẻ 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) vẫn tha thứ cho vợ, nhẹ nhàng khuyên bảo mong vợ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng cũng chính vì thế mà anh đã suýt mất mạng bởi dã tâm của người vợ độc ác, hai đứa con nhỏ rơi vào cảnh thiếu thốn tình cảm, chăm sóc của người mẹ.

Chồng phẫn uất vẫn cố dằn lòng

Gần nửa năm trôi qua, nhưng câu chuyện đau lòng ấy vẫn ám ảnh người dân thôn Rẻ 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bởi nơi vùng cao bình yên này, câu chuyện ngoại tình vốn đã gây xôn xao dư luận, chuyện chị dâu ngoại tình với em chồng càng trở nên rúng động. Kinh hoàng hơn, vì mối quan hệ tình ái bất chính này, người vợ đã đang tâm ra tay sát hại người chồng đã “đầu ấp má kề” suốt gần 20 năm qua.

17 năm trước, anh Hoàng Văn B. cưới vợ, người thân, họ hàng, bà con chòm xóm ai cũng vui mừng, bởi anh B. lúc đó đã bước sang tuổi 31, mọi người giục giã chuyện hôn sự của anh đã lâu. Nhiều người bảo anh B. “trâu chậm uống nước trong”, bởi cô dâu Đinh Thị Sa tuy không quá xinh đẹp nhưng chỉ vừa 18 tuổi, lại mỏng mày hay hạt, nhanh nhẹn, khéo léo.

Cuộc sống hôn nhân của gia đình anh B. những năm đầu khá hạnh phúc, nhất là sau khi hai con nhỏ lần lượt ra đời. Nhưng những năm gần đây, vợ chồng anh B. thường xảy ra mâu thuẫn do Sa có quan hệ ngoài luồng, mà trớ trêu thay người tình của Sa lại là Hoàng Đình Huân (SN 1986, trú tại thôn Rẻ 1, xã Bình Thuận) là em trai của anh B.

Dẫu rất đau lòng, phẫn uất, nhưng vì yêu thương người vợ trẻ, vì “tình địch” là chính em trai của mình, nên anh B. từ cố gắng khuyên nhủ, đến nhờ cậy hai bên gia đình cùng phân tích phải trái.

Hai vợ chồng “đóng cửa bảo nhau” mãi không được, gia đình hai bên nhiều lần họp lại, kịch liệt phản đối mối tình bất chính này, nhưng cả Sa và Huân vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Thậm chí, bị gia đình đôi bên phản đối quá nhiều, Sa đã cùng với anh Huân bỏ nhà đi làm ăn xa với nhau, bỏ lại con cho chồng chăm sóc.

Tuy nhiên, việc chưa dứt điểm được quan hệ hôn nhân với anh B., nhất là khi người tình lại là em ruột của chồng khiến nội bộ hai bên gia đình rất căng thẳng khiến Sa bực tức. Muốn được thoải mái sống bên người tình mà không bị chồng níu kéo, gia đình phiền trách, Sa đã nảy sinh ý định giết anh B.

Tội ác người vợ và nỗi ân hận muộn màng

Ngày 7/12/2020, Sa đến cửa hàng bán thuốc y tế ở xã Bình Thuận mua 1 vỉ thuốc ngủ, sau đó tiếp tục đến đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật mua 2 chai thuốc trừ cỏ về giấu ở phía sau nhà để chờ cơ hội đầu độc chồng.

Khi đi mua thuốc, Sa được hướng dẫn uống 2 viên để chống mất ngủ, nên khoảng 18h30 ngày 11/12/2020, sau khi ăn cơm xong, Sa đưa cho anh B. 4 viên thuốc ngủ và nói dối là thuốc bổ để anh B. uống.

Để tạo lòng tin cho chồng, Sa cũng uống 2 viên. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút, Sa thấy anh B. vẫn bình thường nên Sa đã lấy một cốc bằng nhựa, đổ đường ăn, thuốc trừ cỏ vào nước nấu bằng lá cây rồi đưa cho chồng uống. Anh B. uống một ngụm thấy có vị đắng nên không uống nữa.

Ngay sau đó, anh B. thấy đau bụng, buồn nôn nên đã chạy ra ngoài nôn, rồi đi sang lán nhà hàng xóm nhờ cứu. Lúc này, Sa ở nhà vội đổ số nước hoà thuốc trừ sâu còn lại trong cốc đi và cho cốc cùng thuốc ngủ còn lại vào bếp đốt.

Số thuốc diệt cỏ còn lại trong lọ, Sa mang đổ ra vườn, cất giấu vỏ lọ thuốc ở bụi chuối gần nhà. Sau đó, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Sa chạy vội sang nhà hàng xóm, cùng hàng xóm đưa anh B. đi cấp cứu.

Do lượng thuốc uống vào ít, nên may mắn, anh B. được cứu sống. Do nghi ngờ Đinh Thị Sa đã pha thuốc sâu cho anh B. uống nên 9h50 ngày 16/12/2020, em gái của anh B. đã đến Công an xã Bình Thuận tố giác và yêu cầu làm rõ. Biết đã bị bại lộ, 16h30 cùng ngày, Sa đã đến Công an xã Bình Thuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình…

Những ngày này, ở trong trại giam, Sa vô cùng ân hận vì mối tình cuồng dại mà đã đánh mất tất cả. Sa biết, lần này khó có cơ hội để lại được chồng tha thứ như những gì chồng Sa đã rộng lượng với Sa suốt gần 20 năm qua. Nhưng điều mà Sa lo sợ nhất, là hai đứa con Sa sẽ hận mẹ, không còn nhận mẹ...

Còn chồng Sa, dù đã thoát nạn, nhưng nỗi đau từ cuộc hôn nhân bi kịch sẽ còn ám ảnh anh rất lâu và đặc biệt, thiệt thòi nhất sau vụ án này là những đứa con của hai người...

