Bi kịch gia đình phía sau vụ em rể sát hại chị dâu trong khách sạn

Thứ Sáu, ngày 26/10/2018 20:00 PM (GMT+7)

Thấy chị L vui vẻ trở lại và thường xuyên cùng mẹ chồng đi cắt cỏ, hàng xóm tưởng hạnh phúc sẽ trở lại với vợ chồng chị L.

Bùi Anh Mỹ - nghi phạm sát hại chị dâu.

Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang điều tra, làm rõ vụ việc chị L (SN 1991, ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) tử vong bất thường tại khách sạn P.T (phường Hợp Minh, TP.Yên Bái).

Nghi phạm gây ra cái chết cho chị L là Bùi Anh Mỹ (SN 1984, trú tại bản Bến, xã Việt Hồng). Mỹ và chị L có mối quan hệ em rể - chị dâu. Mỹ lập gia đình với chị P.T.H, còn chị L kết hôn với anh trai chị P.T.H.

Trao đổi với PV, bà Lan, Trưởng bản Din (xã Việt Hồng, nơi nạn nhân L sinh sống) cho biết, bà từng nghe người dân địa phương phản ánh về cuộc sống không êm ấm của vợ chồng chị L. Tuy nhiên, thông tin Mỹ sát hại chị dâu ở khách sạn khiến bà bàng hoàng.

“Chị L và anh T (chồng chị L) kết hôn khoảng 10 nay và đã có 2 người con, con lớn học lớp 3 còn con thứ 2 được 3 tuổi. Thời gian trước, hai vợ chồng chị L sống khá hạnh phúc nhưng 2 năm gần đây không được ấm êm.

Gia đình chưa nhờ chính quyền can thiệp giải quyết, nhưng người dân trong bản phản ánh họ từng nghe vợ chồng chị L lời qua tiếng lại, xưng “mày - tao” với nhau.

Tuy nhiên, gần đây thấy chị L khá vui vẻ, hằng ngày cùng mẹ chồng đi lấy củi, cắt cỏ cho trâu, bò. Bố mẹ chồng chị L rất thương con dâu. Tưởng đâu vợ chồng chị L hàn gắn được hạnh phúc ai ngờ xảy ra chuyện đau lòng”, bà Lan chia sẻ.

Theo bà Lan, chị L có gương mặt xinh xắn, da trắng, mắt to và nụ cười duyên. Trước đây, chị L. từng có thời gian đi làm may mặc nhưng sau đó ở nhà phụ giúp bố mẹ chồng buôn bán trâu, bò.

Về Bùi Anh Mỹ, bà Lan cho biết, bà thường xuyên gặp nam nghi phạm mỗi lần đi đánh bóng chuyền. Vị trưởng bản nhận xét, vợ chồng Mỹ khá hạnh phúc, vui vẻ.

“Khi đi đánh bóng chuyền, hai vợ chồng Mỹ cười nói rất vui vẻ với nhau. Mỹ khá chiều vợ. Lúc vợ mới sinh con được mấy tháng, Mỹ đã chở vợ đi đánh bóng chuyền. Anh ta ngồi ngoài bế con cho vợ đánh bóng và cổ vũ rất nhiệt tình. Mỹ cũng vui vẻ, hòa đồng nên khi xảy ra sự việc chúng tôi rất bất ngờ”, bà Lan nói.

Bà Lan chia sẻ thêm, sự việc Mỹ sát hại chị L là bi kịch đau lòng. Trong đó, anh T (chồng chị L) là một trong những người đau khổ nhất.

“Sau khi chị L mất, tôi có gặp anh T (chồng chị L) và thấy cậu ấy buồn bã, khóc nhiều. Sự việc với nhà ông M (bố anh T) quá đau lòng, giờ vợ chồng ông ấy phải chăm đến 4 người cháu, trong đó, có 2 cháu nội (con vợ chồng anh T) và 2 cháu ngoại (con vợ chồng Mỹ).

Chúng tôi thương 4 đứa bé là (con của vợ chồng Mỹ và vợ chồng chị L) bởi nhà thì mất mẹ, nhà thì bố vòng lao lý”, bà Lan nói.

Lãnh đạo Công an xã Việt Hồng trước đó cho biết, ngày 21/10 chị P.T.H gọi điện báo công an xã về việc chồng là Bùi Anh Mỹ thú nhận giết chị L ở khách sạn tại TP.Yên Bái. Công an xã Việt Hồng đã báo cáo công an cấp trên.

Qua xác minh, công an phát hiện chị L tử vong trên giường trong khách sạn P.T. Việc Mỹ nhập viện là do trước đó lao vào ô tô tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Trao đổi với PV, chị P.T.H cho biết, sau tai nạn, chồng chị bị gãy chân vẫn đang nằm viện điều trị, đầu óc minh mẫn nhưng tỏ ra ân hận vì những lỗi lầm gây ra. "Chồng tôi ân hận, day dứt vì sự việc không mong muốn đã xảy ra. Mọi người trong gia đình vào thăm, chồng tôi đều xin lỗi và khóc suốt", chị H chia sẻ.