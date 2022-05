Bi kịch của người đàn ông có người vợ bí ẩn: Vụ án gây rúng động

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng người phụ nữ này đã cùng nhân tình lập mưu giết chồng khi anh không còn giá trị lợi dụng để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm gần 15 tỷ.

Một vụ án gây chấn động Hàn Quốc với sự kết hợp của nhiều tội ác đã khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khá nhiều khó khăn để có thể đưa hung thủ ra ánh sáng. Đó là câu chuyện về người đàn ông có tên Yoon Sang-yeop, người đã chết đuối vào mùa hè năm 2019 trong chuyến đi chơi đến một thung lũng cùng vợ và bạn bè của cô, chỉ 4 giờ trước khi bảo hiểm nhân thọ của anh ấy hết hạn.

Yoon Sang-yeop và nhân tình của cô - Cho Hyeon-soo.

Hai lần suýt chết

Cảnh sát nhận định có vẻ như việc ra quyết định của nạn nhân Yoon Sang-yeop đã bị vợ là Lee Eun-hae chi phối hoàn toàn. Điều này dẫn đến việc anh buộc phải nhảy xuống nước, tham gia cuộc lặn dù biết rằng mình có thể sẽ chết do không biết bơi.

Điều tra sâu hơn, điều tra viên biết thêm đây không phải lần đầu tiên Yoon gặp những nguy hiểm có liên quan tới Lee.

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng Lee đã cố gắng giết Yoon ít nhất hai lần trong năm 2019. Lần thứ nhất vào tháng 2/2019, Yoon bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải độc tố của cá nóc. Bữa ăn này là do Lee chuẩn bị cho chồng. Yoon may mắn chỉ bị đau bụng và được điều trị kịp thời.

Vào tháng 5/2019, chỉ 1 tháng trước khi qua đời, Yoon ngã xuống hồ nước khi đang câu cá. Một lần nữa Yoon thoát nạn khi được một người dân kịp thời cứu lên. Trước đó Lee vẫn đứng cạnh chồng.

Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Yoon nghi ngờ Lee muốn anh chết. Đó là tin nhắn trong điện thoại của Yoon được cảnh sát khôi phục có nội dung: "Em đã đẩy anh đúng không".

Nhưng rồi đến khi hợp đồng bảo hiểm chỉ còn thời hạn bốn tiếng, Yoon đã không thể may mắn thêm lần nữa.

Vụ án gây rúng động

Cơ quan chức năng nhận định Lee đã lợi dụng chồng cho đến khi tình hình tài chính của anh ở mức tồi tệ nhất. Và khi anh không còn giá trị lợi dụng, Lee cùng nhân tình Cho Hyeon-soo lập mưu giết chồng để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 800 triệu won (gần 15 tỷ VNĐ).

Vào ngày 30/6/2019, với sự trợ giúp của tình nhân, Lee Eun Hae (31 tuổi) bị tình nghi đã dụ chồng Yoon Sang Yeop bằng cách gợi ý những người đàn ông nhảy cầu xuống thác nước thuộc huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi. Khi chồng từ chối, Lee đã thách thức bản lĩnh đàn ông của anh và đe dọa rằng cô sẽ nhảy thay nếu anh không làm vậy. Cuối cùng, Yoon đành miễn cưỡng thực hiện.

Sau đó, Lee và nhân tình đã không cứu mặc dù nạn nhân cố gắng vùng vẫy và hét lên do không biết bơi.

Tháng 12/2021, cơ quan công tố triệu tập Lee Eun-hae và Cho Hyeon-soo lên điều tra, khi gọi đến lần thứ hai thì hai người đã lẩn trốn không dấu vết. Một cuộc truy lùng quy mô đã diễn ra ngay sau đó.

Cuối cùng, đến giữa tháng 4/2022, cảnh sát đã xác định rõ phạm vi hoạt động của hai người. Khi cơ quan chức năng chuẩn bị tìm đến thì đôi tình nhân bất ngờ ra đầu thú.

Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra. Lee Eun-hae và Cho Hyeon-soo bị cáo buộc giết người và gian lận bảo hiểm. Trong khi đó, cả đất nước Hàn Quốc cũng đang dõi theo vụ án gây rúng động này.

