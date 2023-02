Bi kịch của cô người mẫu lấy chồng giàu: Mối quan hệ căng thẳng

Trái ngược với vẻ ngoài của cuộc hôn nhân dường như hoàn hảo, mối quan hệ của Samira Frasch và chồng - Adam Frasch thực tế lại đầy rẫy sự dối trá và ngoại tình. Vì vậy, khi Samira bị sát hại, cơ quan chức năng đã đặt câu hỏi vấn đề hôn nhân của họ liệu có liên quan đến vụ giết người?

Adam Frasch đã bị kết án tù chung thân trong cái chết của vợ.

Án mạng trong cuộc cãi vã

Trong khi Adam Frasch ở trong tù vì bị điều tra tội gian lận bảo hiểm y tế và có súng trong văn phòng, cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ, lập hồ sơ buộc tội Adam giết người trong cái chết của vợ anh ta - Samira Frasch.

Công tố viên cáo buộc Adam có phương tiện, động cơ và cơ hội để giết Samira. Người đàn ông này cặp kè với nhiều phụ nữ. Hai vợ chồng anh ta cũng đang trải qua cuộc chiến ly hôn và giành quyền nuôi con. Samira gần đây được trao quyền nuôi con tạm thời và được ở lại ngôi biệt thự của gia đình. Cô có khả năng cao trong việc giành quyền sở hữu ngôi nhà này cùng tiền cấp dưỡng nuôi con. Adam hoàn toàn có động cơ muốn vợ mình chết.

Xét về cơ hội, cảnh sát phát hiện ngay trước cái chết của Samira, hai vợ chồng đã cãi nhau. Adam thừa nhận hai người đã tranh cãi gần như cả đêm. Một ngày trước khi chết, cô đến nhiều ngôi nhà thuộc sở hữu của Adam. Cô nhận thấy ví và một số món đồ của mình bị mất và cho rằng một trong số những nhân tình của Adam đã lấy chúng. Camera giám sát cho thấy họ trở về nhà vào 23h đêm, lúc đó Samira vẫn còn sống. 8h sáng hôm sau, chiếc xe của Adam rời đi.

Samira bị chấn thương nặng ở đầu và nứt hộp sọ. Giám định viên y tế làm chứng trước tòa rằng họ tin những vết thương này không phải do vấp ngã hay do một cú đánh bằng nắm đấm. Samira còn sống khi cô rơi xuống bể bơi nhưng mất hết khả năng tự chủ do vết thương ở đầu.

ADN của Adam được tìm thấy dưới móng tay của Samira. Trong khi đó, khi cảnh sát nói chuyện với Adam vào cùng ngày thi thể Samira được tìm thấy, họ phát hiện anh ta có vết xước còn khá mới trên mặt và vết thương ở tay. Điều tra viên tin Adam đã tấn công Samira, giết cô trong khi cãi vã.

Mối quan hệ căng thẳng

Adam nói với cảnh sát rằng cặp đôi đang hàn gắn tình cảm. Nhưng hai tuần trước án mạng, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục căng thẳng. Ngày 7/2/2014, trên đường về nhà, Samira bị chồng đuổi ra khỏi xe. Trợ lý của Samira và các con chứng kiến điều này khi ngồi ở xe đi sau. Ngày 9/2, cô phát hiện tin nhắn đòi tiền của một vũ công thoát y gửi cho chồng và đến khách sạn tìm cô ta. Ngoài vũ công này, Adam còn ít nhất hai tình nhân khác.

Các điều tra viên phát hiện vào ngày 21/2, Samira dùng điện thoại tìm kiếm tên vũ công có quan hệ với Adam trên Internet và nhắn tin cho chồng cô ta về vụ ngoại tình. Chiếc điện thoại được tìm thấy gần sáu tháng sau đó, nhét trong một chiếc túi mà Adam mang theo đến ngôi nhà khác của mình ở thành phố Panama vào ngày Samira qua đời.

Cảnh sát cũng tìm thấy video giám sát vào buổi tối cuối cùng của cuộc đời Samira. Trong đó, Adam cố gắng nói chuyện với Samira bên ngoài cửa hàng sửa chữa ôtô khi cô bắt đầu lái xe đi. Sự căng thẳng cũng được ghi lại trong video giám sát tại nhà của họ, Adam một lần nữa cố gắng nói chuyện với Samira qua cửa kính ôtô.

Tại phiên tòa xét xử, các công tố viên cũng đưa ra lời khai của tù nhân Dale Folsom. Dale nói rằng khi ở trong tù, Adam đã thừa nhận đánh vợ bằng gậy đánh golf khi họ xô xát, sau đó ném Samira đang bất tỉnh vào hồ bơi để cố gắng loại bỏ ADN khỏi cơ thể cô. ADN của Samira được tìm thấy trên một cây gậy đánh golf tại nhà mình.

Một nhân chứng cho biết Adam từng yêu cầu anh ta vứt bỏ tất cả gậy đánh golf khỏi gara của biệt thự, không được bán hoặc cho đi mà phải ném xuống sông hồ.

Ngày 26/1/2017, sau chưa đầy 2 tiếng cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã kết án Adam với tội danh giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân. Adam sau đó kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn.

(Hết)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 17/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-co-nguoi-mau-lay-chong-giau-moi-quan-he-cang-thang-a59386...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-co-nguoi-mau-lay-chong-giau-moi-quan-he-cang-thang-a593861.html