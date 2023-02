Lời khai bất ngờ của kẻ dùng súng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động

Chiều 15/2, chúng tôi đến Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm này tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1996), trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) từ tỉnh Lâm Đồng về tới trụ sở Công an. Sau một chặng đường dài bỏ trốn rồi bị bắt, Hào trông vẫn khỏe mạnh, trả lời rành rọt hành vi cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương (TP Phúc Yên) gây xôn xao dư luận.

Cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hào.

Ở hầu hết các vụ án, khi đối tượng bị bắt, khi ở tại cơ quan Công an, nhắc đến gia đình gần như các đối tượng phạm tội đều bật khóc, hối lỗi, xin tha thứ, mong pháp luật khoan hồng để trở về… Và đối tượng Hào cũng không ngoại lệ. Manh động, liều lĩnh, dám cầm súng bắn uy hiếp, đe dọa các nhân viên để cướp tài sản, ấy vậy mà khi nhắc đến người vợ đang mang bầu đứa con thứ 2, khuôn mặt Hào trở lên buồn bã, lấy tay quệt nước mắt và nói rất ân hận về việc tày trời vừa gây ra…

Trước đó, khoảng 22h00 tối 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Phúc Yên về việc khoảng 21h30 cùng ngày, tại cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng đã xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng sử dụng súng bắn đe dọa 2 nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản khoảng 506 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hào tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, xác lập chuyên án, phối hợp với Công an TP Phúc Yên, Công an huyện Bình Xuyên, Phòng Trọng án- Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét, làm rõ đối tượng. Đến 16h ngày 14/2, sau 18 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hào khi đang bỏ trốn tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Hào khai nhận quê ở tỉnh Thái Bình, sau đó, đối tượng lấy vợ và sinh sống tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên và làm cơ khí cho anh trai của vợ. Tuy nhiên, gần đây, do công việc ít, Hào quay sang phụ giúp cửa hàng cơm cho bố vợ. Thời gian này, Hào tham gia chơi lô đề, tài xỉu trên mạng xã hội và thua nhiều tiền. Trước khi thực hiện vụ cướp tài sản, gia đình đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cho đối tượng.

Tối 12/2, Hào đánh hơn 4.000 điểm lô đề và thua hết số tiền đã vay, lúc này Hào nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và sử dụng. Sau đó, Hào lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội với giá gần 20 triệu đồng thường sử dụng đi bắn chim với mục đích mang đi đe dọa, cướp tài sản. Hắn mượn xe máy SH của mẹ vợ, mang theo khẩu trang, mũ len, mua băng dính đen để che BKS xe máy…

Xe máy tang vật gây án.

Khoảng 21h ngày 12/2, Hào lấy xe máy đi lòng vòng trên đường, chọn “con mồi” là cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng (TP Phúc Yên). Trước khi vào bên trong cửa hàng, đối tượng đi lòng vòng nhiều lần, đến khoảng 21h24, phát hiện cửa hàng không có bảo vệ canh giữ bên ngoài, bên trong khách cũng vừa ra khỏi cửa hàng, một nửa cửa xếp đã hạ xuống…

Nhìn qua cửa kính, Hào thấy chỉ còn 2 nhân viên đang kiểm đếm tiền và hàng để chuẩn bị ra về. Đối tượng lập tức phóng xe máy vào sân, dừng xe, cầm khẩu súng xông vào bên trong cửa hàng, hô lớn: “Tao là cướp đây, có tiền, điện thoại giá trị thì bỏ hết lên bàn…”.

Lúc này, 2 nhân viên bỡ ngỡ chưa phản ứng gì thì Hào bắn 1 phát súng vào cảnh cửa kính trưng bày điện thoại vỡ tan với mục đích uy hiếp, đe dọa nhân viên cửa hàng. Hoảng sợ, 1 nhân viên mở két lấy tiền, còn 1 người lấy khoảng 30 chiếc điện thoại các loại cho vào túi nilon mà Hào chuẩn bị sẵn…

Cướp được tài sản, Hào phóng xe máy đi đến khu vực đường 100 để cất giấu tang vật rồi về nhà. Tại đây, hắn mượn xe ô tô của anh vợ quay lại vị trí cất giấu, lấy 2 túi điện thoại, điều khiển ô tô xuống cầu Đông Trù, Hà Nội rồi mở lấy 7 chiếc điện thoại có giá trị để bán lấy tiền và vứt vỏ hộp xuống cầu…

Quay về nhà, Hào tiếp tục cất giấu 17 điện thoại còn lại tại khu vực vườn nhà, sau đó mang trả xe ô tô, đối tượng bắt taxi đi sân bay Nội Bài mua vé máy bay vào tỉnh Lâm Đồng và bán được 6 điện thoại có giá trên 50 triệu đồng (còn 1 chiếc điện thoại đối tượng cầm theo người). Trên đường di chuyển từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng thì Hào bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở, nơi làm việc của Hào, thu giữ 21 điện thoại di động các loại mà Hào đã cướp của cửa hàng điện thoại Thế giới di động; 1 xe ô tô bán tải, 1 xe mô tô SH và khẩu súng Hào sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hào về hành vi cướp tài sản, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/loi-khai-bat-ngo-cua-ke-dung-sung-cuop-tai-san-o-c...Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/loi-khai-bat-ngo-cua-ke-dung-sung-cuop-tai-san-o-cua-hang-the-gioi-di-dong-i683650/