Bị kẻ lạ mặt đến tận nhà nổ súng hoa cải

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Đang đứng trước cửa nhà, người đàn ông bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt cầm súng hoa cải bắn về phía mình.

Ngày 20-5, phản ánh đến Báo Pháp Luật TP.HCM, anh Phạm Việt Dũng Tú (36 tuổi, làm nghề khung ảnh cưới, hiện ở tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết đang rất lo sợ từ nhiều ngày nay, vì bất ngờ bị một người lạ mặt đến tận nhà nổ súng.

Những viên đạn hoa cả được bắn về phía anh Tú.

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 26-3, anh đang đứng trước cửa nhà thì bị bắn bằng súng bắn đạn hoa cải. Hậu quả khiến một chân của anh bị thương. Ngay sau đó, anh Tú trình báo tới Công an huyện Yên Phong.

Làm việc với cảnh sát, anh Tú cho biết trước khi xảy ra vụ nổ súng, từng có nhiều số điện thoại cũng như người lạ liên hệ một cách bất thường.

Cụ thể, vào đêm 21-3, hai thanh niên lạ mặt gọi điện rồi đến tận nhà, nói rằng có nhu cầu muốn làm khung tranh ảnh cưới. Tuy nhiên, quá trình nói chuyện, anh Tú nhận thấy có nhiều điểm mâu thuẫn nên đã từ chối và đóng cửa.

Đến ngày 26-3, khi đang chuẩn bị mở khóa xe máy đi chơi thì anh bị bắn. Đạn từ khẩu súng găm vào chiếc xe máy và trúng một phần vào chân.

Sau một thời gian điều tra, anh Tú được cơ quan thông báo đã bắt được hai đối tượng, gồm một người trực tiếp bắn anh và một người thuê bắn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và xác định danh tính, anh Tú hoàn toàn không quen biết cả hai người này.

“Tôi chưa từng gặp họ bao giờ, cũng không có mâu thuẫn hay xô xát gì trước đó, thực sự không hiểu vì sao họ lại bắn tôi” – anh Tú nói.

Người đàn ông này cho biết đã rà soát tất cả các mối quan hệ nhưng không nổi lên trường hợp nào đặc biệt.

“Tôi không quen biết với hai người kia nên không có lý do gì mà họ bắn tôi. Có lẽ người đứng đằng sau vụ việc này là một người khác” – anh Tú nhận định.

Trao đổi với một số người sinh sống trong khu phố, họ cũng đều tỏ ra rất bất ngờ trước sự việc. Họ cho hay anh Tú là một người hiền lành, trước nay chưa xảy ra mâu thuẫn với ai trong khu vực.

Vì chưa thể biết nguồn cơn vụ nổ súng, kể từ ngày xảy ra sự việc, anh Tú cũng như gia đình vẫn đang sống trong sự hoang mang, lo sợ.

Anh Tú miêu tả lại việc mình bị bắn.

Trao đổi với PV, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong, xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng công an đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại. Do vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

“Cả nạn nhân và đối tượng gây án đều thường trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội) chứ không phải ở đây (huyện Yên Phong – PV). Vụ án vẫn đang tiếp tục làm chứ chưa phải dừng lại, nhưng chưa công bố thông tin được” – Đại tá Lộc cho biết.