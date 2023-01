Bị gọi “Tình điên”, mang dao, rựa hỗn chiến khiến một người thiệt mạng

Gây rối trật tự công cộng để đòi nợ Trấn áp nhiều đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây rối trật tự trên đường phố

Khoảng 14h ngày 29/1, do bực tức vì nghe thông tin vài ngày trước bị Nguyễn Thành An (SN 1988) gọi mình là Tình Điên, Nguyễn Văn Tình (SN 1988; trú tại ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã rủ 6 đối tượng khác, trong đó có Kiên Thia Rinh (SN 1988, trú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) tìm An để đánh.

Biết An đang nhậu tại một bè cá, nhóm của Tình kéo đến đánh nhưng đánh không lại. Nhóm Tình tiếp tục hẹn đến quán cơm nhà An ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để "giải quyết mâu thuẫn".

Đối tượng Nguyễn Văn Tình tại cơ quan điều tra.

Khoảng gần 19h30 cùng ngày, nhóm bên Tình gồm Nguyễn Văn Triều, Đặng Văn Đông, Đỗ Tấn Công tiếp tục mang theo dao, rựa đến quán cơm của An nhưng bị nhiều đối tượng trong nhóm An dùng rựa, dao tự chế, chỉa… đánh trả. Ít người hơn, Triều, Công, Đông đánh không lại, phải bỏ chạy.

Tiếp đó, Cao Văn Hách (SN 1995) chạy xe chở Kiên Thia Rinh cầm rựa đi cùng nhiều đối tượng khác bên nhóm của Tình đến quán cơm của An. Thấy vậy, nhóm của An cầm theo hung khí chạy xe máy đuổi theo.

Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan điều tra.

Trong lúc bỏ chạy, Hách ngã xe xuống đường, bị Nguyễn Văn Mừng (SN 1993), Trần Duy Phong (SN 1998), Trần Anh Hào (SN 1996, đều thuộc nhóm của An) dùng dao chém gây thương tích.

Các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Văn Tình.

Rinh bỏ chạy, bị Lê Văn Thành (SN 1987, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) cầm chỉa đuổi theo, đâm nhiều nhát, trong đó có nhát trúng vào ngực. Rinh chạy một đoạn thì bị ngã, lại bị Nguyễn Hồng Huy (SN 2005) chạy đến cầm rựa chém một nhát trúng vào đùi.

Các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Thành An.

Nguyễn Văn Tình chạy xe đến hiện trường, thấy nhóm của mình có nhiều người bị thương và không đánh lại nhóm của An nên không tham gia đánh nhau mà chạy xe về nhà.

Kiên Thia Rinh sau đó đã tử vong do vết đâm vùng ngực gây thủng phổi, mất máu cấp; Nguyễn Văn Triều và Đặng Văn Đông bị thương tích nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa; Cao Văn Hách bị thương tích tay trái…

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-goi-tinh-dien-mang-dao-rua-hon-chien-khien-mot-nguoi-thiet-ma...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-goi-tinh-dien-mang-dao-rua-hon-chien-khien-mot-nguoi-thiet-mang--i682126/