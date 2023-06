Bị đòi nợ, gã đàn ông đâm người ghi đề tử vong

Sáng 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Quốc (41 tuổi; ngụ huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi giết người.

Phan Bảo Quốc. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra, Quốc hay mua số đề của ông L.V.B.N (52 tuổi; ngụ huyện Cờ Đỏ). Do Quốc thiếu nợ trên 2 triệu đồng nên ông N. hay chặn đường đòi tiền.

Tối 4-6, sau khi ra đồng thăm lúa, Quốc chạy xe máy về nhà, trên xe có cây kéo dùng để diệt ốc bươu vàng. Khi Quốc chạy ngang nhà ông N. thì bị người này chặn đầu xe hành hung, đòi nợ. Bị đánh, Quốc tức giận dùng kéo đâm ông N. nhiều nhát dù có người đến can ngăn.

Khi thấy ông N. gục xuống, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà. Ông N. được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Sau khi về nhà, Quốc nhờ gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí.

Hung khí gây án. Ảnh: Công an Cần Thơ

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do cay cú vì bị ông N chửi, đánh nên dùng kéo đâm cho hả giận. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người ông N. có 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương - thủng tim, phổi, gan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-doi-no-ga-dan-ong-dam-nguoi-ghi-de-tu-vong-20230605103911304.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-doi-no-ga-dan-ong-dam-nguoi-ghi-de-tu-vong-20230605103911304.htm