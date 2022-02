Khởi tố người phụ nữ giết chủ nợ rồi phi tang thi thể

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "Giết người" đối với Nguyễn Thị Vuông - nghi phạm giết chủ nợ rồi phi tang thi thể xuống hố biogas.

Ngày 10-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vuông (SN 1984; ngụ xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Nguyễn Thị Vuông tại cơ quan công an

Các quyết định khởi tố Nguyễn Thị Vuông đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Theo điều tra bước đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, vào đầu tháng 2-2021, Vuông có vay lãi của chị P.T.T. (SN 1983; ngụ cùng xã) 158 triệu đồng. Đầu tháng 1-2022, Vuông trả gốc và lãi 162 triệu đồng song chủ nợ yêu cầu phải trả thêm 133 triệu đồng lãi phát sinh.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-1, chị T. đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Tuy nhiên, Vuông đưa cho chị T. có 100 triệu đồng và xin khất nợ 33 triệu đồng. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. tiếp tục đến nhà Vuông đòi tiền dẫn tới xô xát.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chủ nợ bị phi tang

Lúc này, Vuông nhặt 1 đoạn gậy gỗ dài khoảng 60 cm đập liên tiếp vào đầu chị T. khiến chủ nợ gục tại chỗ. Thấy chị T. bất tỉnh, Vuông nghĩ chủ nợ đã chết nên bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi phi tang xuống hố biogas của gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 30-1, công an đã điều tra, làm rõ và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-phu-nu-giet-chu-no-roi-phi-tang-thi-the-2022021010251...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-phu-nu-giet-chu-no-roi-phi-tang-thi-the-20220210102510462.htm