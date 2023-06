Hành trình 11 giờ truy tìm kẻ sát nhân tàn độc

Phạm Ngọc Tuấn thực nghiệm hiện trường sát hại anh Lâm

Vụ án mạng bí ẩn

Chiều muộn ngày 22-2-2020, ông Phạm Văn Trường (trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đi làm về và phát hiện trong nhà mình có mùi khét rất khó chịu. Tìm kiếm xung quanh, ông phát hiện một chiếc thùng phuy ở góc vườn, bên trong có thi thể đã bị đốt cháy. Sự việc ngay sau đó đã được báo cho Công an xã Lê Lợi. Lực lượng công an xã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Thượng tá Vũ Xuân Bảo - Phó Trưởng phòng CSHS CATP Hải Phòng nhớ lại, sơ bộ khám nghiệm hiện trường xác định, nạn nhân bị chém phía sau gáy gần đứt đốt sống cổ, sau đó bị đốt trong thùng phuy. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Tử thi là đàn ông, cao khoảng 1,7m, dáng người to khỏe, bị đốt cháy gần hết nên rất khó nhận dạng. Trong thùng phuy phát hiện một ví da, bên ngoài có hai chữ Lâm Oanh. Tuy nhiên trong ví không có tiền, chỉ có CMND nhưng đã bị cháy và sót lại mỗi chữ Lâm. Trên bậc thềm từ nhà ra vườn có 2 vết vữa mới dài 10cm, rộng 3cm, cách nhau khoảng 60cm phù hợp với kích thước của thùng phuy. Đại úy Hoàng Văn Lương - Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hải Phòng kể lại: “Chúng tôi quan sát kỹ gian bếp phía sau thấy trên nền nhà có một số vết trượt xước, bề mặt bám dính màu ánh kim.

Tại phòng khách, từ cửa vào chiếc ghế đầu tiên có một số vết nâu đỏ nằm trong khe kẽ, bề mặt ghế tương đối sạch. Nhiều khả năng đây là hiện trường chính của vụ án và đã có sự lau chùi, xóa dấu vết”. Trong nhà, lực lượng chức năng thu được 1 con dao (dạng dao tông) dựng ngay ngắn sát bờ tường gần vòi nước. Dù đã được rửa nhưng qua khám nghiệm vẫn thu được một số dấu vết màu nâu đỏ trên cán dao. Trong nhà có 2 chiếc xe máy, trong đó 1 chiếc mang nhãn hiệu Yamaha Juipiter màu xanh không biển số. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã đánh giá, biển kiểm soát của chiếc xe này vừa mới được tháo. Còn ông Trường cho biết chiếc xe này không phải của gia đình. Vậy tại sao nạn nhân lại bị sát hại trong nhà ông Phạm Văn Trường? Anh ta là ai?

Ai là thủ phạm?

Trung tá Hoàng Kim Thái - cán bộ Phòng CSHS kể, căn cứ về dòng chữ dập chìm trên chiếc ví bị cháy và phần còn lại của CMND, nhiều khả năng nạn nhân có tên là Lâm. “Rất may mắn, dù thi thể đã bị cháy gần hết, nhưng nạn nhân vẫn còn lại dấu vân tay. Qua đối chiếu với tàng thư lưu trữ, xác định dấu vân tay của nạn nhân trùng khớp với Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương” - Trung tá Hoàng Kim Thái nhớ lại. Trong khi đó, người nhà của anh Lâm cho biết, khi anh này đi ra khỏi nhà vào sáng cùng ngày có điều khiển xe Yamaha Juipiter màu xanh có đặc điểm trùng với chiếc xe thu được tại hiện trường.

Ngôi nhà hiện trường vụ án là nơi cư trú của ông Phạm Văn Trường và con trai. Bản thân ông Trường đã ly hôn và làm công nhân ở xa, công việc sáng đi tối về, được hàng xóm đánh giá là hiền lành, thật thà. Trong khi đó con trai ông là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996) lại là đối tượng nghiện ma túy. Lời khai của ông Trường cho thấy, khi ông về nhà thấy có mùi khói rất khó chịu. Do cửa chính bị khóa không mở được nên ông đi ra vườn để vào nhà bằng cửa sau. Khi phát hiện ra tử thi trong thùng phuy, ông đã nghĩ là con trai mình tự sát nên hô hoán mọi người xung quanh.

Kiểm tra lời khai của ông Trường qua những người xung quanh, cơ quan công an khẳng định ông Trường không phải là thủ phạm. Lúc này Phạm Ngọc Tuấn trở thành nghi can số 1. Tuấn nghiện ma túy đá và trước đó đã vay nợ rất nhiều người. Gia đình đã có lần phải trả cho anh ta khoản nợ lên tới 50 triệu đồng. Một người hàng xóm cho biết, vào buổi chiều xảy ra vụ án có thấy mùi khói khét phát ra từ nhà ông Trường nên đã sang gọi cửa. Tại đây, người hàng xóm gặp Tuấn và hỏi đốt gì mà khét thế thì Tuấn trả lời là đốt quần áo cũ. Người này yêu cầu Tuấn dập lửa, nhưng đến khoảng 15h thì mùi khét một lần nữa bốc lên khiến họ lại phải sang gặp Tuấn.

Phạm Ngọc Tuấn tại thời điểm bị bắt trên xe khách tại Cò Nòi, Sơn La

Cuộc truy đuổi trong đêm

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Tuấn không có mặt ở nhà. Thông tin người dân cho biết, vào chiều muộn sau khi bị hàng xóm sang nhắc nhở lần 2 về việc khói, họ có nhìn thấy Tuấn lên một chiếc taxi của địa phương. Trung tá Hoàng Kim Thái nhớ lại, chúng tôi đã yêu cầu rà soát tất cả taxi tại thời điểm đó, khu vực đó, có bao nhiêu chiếc đang hoạt động. Quá trình rà soát, một lái xe taxi thông tin, vào chiều muộn anh nhận được một cuộc gọi đến đón khách ở xã Lê Lợi. Vị khách đề nghị lái xe đưa đến cửa hàng bán điện thoại ở thị trấn An Dương. Chờ một lúc, người thanh niên này quay lại và yêu cầu đưa về nhà. Tuy nhiên, khi đi qua nhà, thấy đông người và có cả công an nên người thanh niên yêu cầu lái xe đi thẳng ra thị trấn An Dương.

Đưa hình ảnh Phạm Ngọc Tuấn cho người lái xe taxi, anh ta khẳng định chắc chắn đây là thanh niên mà anh đã phục vụ trong chiều muộn ngày 22-2-2020. Đề nghị lái xe taxi đưa đến cửa hàng điện thoại, tổ công tác thu được chiếc điện thoại của nạn nhân Nguyễn Văn Lâm mà nghi phạm đã bán với giá 4 triệu đồng. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại đây, Ban chuyên án xác định chính xác đối tượng bán điện thoại của anh Lâm là Phạm Ngọc Tuấn. Sau đó, Tuấn còn đến một cửa hàng điện thoại khác mua điện thoại và sim, thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng. Điểm cuối cùng mà vị khách này dừng chân là Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận huyện Thủy Nguyên. Đoạn đường này có 2 hướng đi, một hướng đi Quảng Ninh và một hướng đi các tỉnh Tây Bắc. Lúc này, Ban chuyên án không có một thông tin hay dấu vết nào của Phạm Ngọc Tuấn. Vậy đối tượng sẽ trốn đi đâu?

Thượng tá Vũ Xuân Bảo nhớ lại, sau khi kiểm tra hệ thống camera phát hiện đối tượng đi bộ ra Quốc lộ 10 về phía Quảng Ninh, Ban chuyên án nhận định các đối tượng hình sự của Hải Phòng sau khi gây án thường di chuyển ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Một tổ công tác đã lên đường phối hợp với CATP Móng Cái, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái để truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, Ban chuyên án nhận lại được một thông tin quan trọng là có người đã nhìn thấy một đối tượng có đặc điểm như Phạm Ngọc Tuấn lên xe khách di chuyển từ hướng Quảng Ninh. Tiếp tục rà soát toàn bộ xe khách chạy từ Móng Cái đi Sơn La, gửi thông tin hình ảnh đối tượng cho các nhà xe có liên quan, Ban chuyên án đã thu được thông tin, trên chuyến xe khách chạy tuyến Móng Cái - Sơn La có một vị khách có đặc điểm nhận dạng giống Phạm Ngọc Tuấn. Đặc biệt chiếc xe này cũng chạy qua huyện Thủy Nguyên vào thời điểm có nhân chứng nhìn thấy Tuấn lên xe.

Ngay trong đêm, khi nhận báo cáo của Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng CSHS về việc đối tượng đã đổi hướng di chuyển lên Sơn La, Thượng tá Vũ Xuân Bảo đã yêu cầu rút tổ công tác gồm 20 trinh sát từ Móng Cái về và bổ sung 10 trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm, sau đó tất cả lên đường phối hợp với Cục CSHS, Công an tỉnh Sơn La truy bắt đối tượng. Khi biết chắc chắn Tuấn đang ở trên chiếc xe khách đi Sơn La, Ban chuyên án đã gọi điện đề nghị lái xe phối hợp, di chuyển tốc độ vừa phải, tạo tình huống cho khách nghỉ ngơi để tổ công tác có thể nhanh chóng tiếp cận.

Đêm 22-2, với sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, Phạm Ngọc Tuấn bị bắt tại ngã ba Cò Nòi (tỉnh Sơn La) trên chuyến xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La). Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, bản thân không có việc làm, lại nghiện ma túy nên đã vay anh Nguyễn Văn Lâm 6 triệu đồng. Trưa 22-2, anh Lâm đến nhà của Tuấn để lấy tiền. Do không có khả năng chi trả, lại bị anh Lâm chửi mắng, Tuấn liền dùng dao sát hại nạn nhân. Sau khi ra tay tàn độc, Tuấn cho xác nạn nhân vào thùng phuy đốt phi tang, đồng thời chiếm đoạt của anh Lâm 1 xe máy Yamaha Jupiter, 8 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng, tổng trị giá là 45.030.400 đồng.

Ngày 18-8-2020, phiên tòa xét xử Phạm Ngọc Tuấn được khai mở. Căn cứ vào những chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn tử hình về tội “Giết người” và tuyên phạt 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt cao nhất là tử hình.

