Giết chủ nợ, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang

Bắt giữ 2 kẻ cướp giật ở Long An Sáng 9-5, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 8-5, bà H.T.L (44 tuổi; tạm trú xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng con nhỏ đi xe Grap đến xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thì bị 2 đối tượng đi xe máy giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Tài xế Grap đã đuổi theo 2 đối tượng cướp giật tài sản và tri hô. 2 đối tượng cướp giật tài sản Nhận được tin báo của người dân, lực lượng dân phòng xung kích liên xã nhanh chóng tổ chức phối hợp chốt chặn, đồng thời truy đuổi khoảng 2 km thì bắt được 2 đối tượng cướp giật, thu giữ tang vật, phương tiện gây án. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, 2 đối tượng này khai nhận tên là Lê Công Hậu (22 tuổi) và Trần Minh Tưởng (22 tuổi), cùng tạm trú ở địa phương.