Bị chém gục vì đứng cạnh giường vợ người khác

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi uống rượu về, Chờn về phát hiện T. đang ở cạnh giường vợ mình nên tức giận dùng dao chém nạn nhân.

Chờn bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 13/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch Chờn (55 tuổi, ngụ xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, tối 8/8, ông Chờn đi làm về thì vợ ông là bà Kim Thị Thời (55 tuổi, ngụ xã Hàm Giang, huyện Trà Cú) không cho vào nhà nên ông Chờn qua nhà hàng xóm để nhậu.

Đến 20h cùng ngày, ông Chờn về nhà thì phát hiện ông K.T (40 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) đứng cạnh giường bà Thời. Lúc này, ông Chờn nổi cơn ghen, lấy 1 con dao chém liên tục vào người của ông T.

Ông T. bỏ chạy được một đoạn thì bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, ông Chờn đến cơ quan công an đầu thú cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Chờn khai nhận, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm yêu đương với ông T., sau khi uống rượu về phát hiện ông T. đang ở cạnh giường nên ghen tuông dùng dao chém nạn nhân.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-chem-tu-vong-vi-dung-canh-giuong-vo-nguoi-khac-1705088.tpo