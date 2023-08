Bị can trốn truy nã 33 năm bị bắt khi đang làm giám đốc

Ngày 25- 8, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao bị can bị truy nã Trương Văn Nam (64 tuổi, quê Nghệ An) cho Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, tháng 3-1990, Nam bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt chín năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Khi chấp hành án tại Trại giam số 6 Bộ Công an được khoảng 6 tháng thì trốn trại, bị phát lệnh truy nã.

Trương Văn Nam bị bắt sau 33 năm lẩn trốn. Ảnh: CAĐN.

Lúc này, Nam sử dụng tên giả trốn ở tỉnh Nghệ An. Năm 2002, Nam trốn vào TP.HCM làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng. Nam đã mua hàng với số lượng lớn, nhưng không trả tiền mà chiếm đoạt luôn, rồi bỏ trốn nên bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

Ngày 24-8, Nam từ TP.HCM về TP Biên Hòa thì bị lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

