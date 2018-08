Bị cấm cản yêu đương, thanh niên dọa giết cả gia đình chủ trọ

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 09:20 AM (GMT+7)

Có tình cảm với con gái chủ nhà trọ nhưng bị ngăn cấm, nam thanh niên đã nhắn tin đe dọa giết cả gia đình bạn gái.

Đối tượng Châu Vũ Phương bị các “hiệp sĩ” mời về Công an phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm việc.

Sáng 14/8, Công an phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ một đối tượng do có hành vi nhắn tin đe dọa giết cả gia đình chủ nhà trọ khi bị ngăn cấm chuyện tình cảm với con gái chủ nhà trọ này.

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/8, đội “hiệp sĩ” Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng, nhận được cuộc gọi trong tâm trạng hoảng loạn từ bà L.T.H (SN 1960, ngụ phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc một nam thanh niên đe doạ giết cả nhà bà.

Nhận được tin báo, đội “hiệp sĩ” đã tức tốc tới nhà bà H., để bảo đảm an toàn cho gia đình và tìm hiểu thêm thông tin.

Theo chia sẻ từ bà H., gia đình bà có mở một dãy nhà trọ và cho thanh niên tên Châu Vũ Phương (SN 1991, quê ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) thuê. Sau một thời gian, người này lợi dụng lúc con gái chủ trọ bị bệnh để làm quen. Đến khi gia đình biết chuyện đã đứng ra can ngăn.

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, Phương tỏ ra thù ghét, liên tục nhắn tin chửi bới người nhà bà H., đỉnh điểm là những nhắn tin đe doạ sẽ giết cả gia đình trong nhiều ngày liền.

Sau khi nắm bắt thông tin, "hiệp sĩ" Hải đã trấn an gia đình bà H., đồng thời phối hợp nạn nhân nhắn tin hẹn đối tượng gặp mặt để xin lỗi về việc đã ngăn cấm không cho quen con gái bà.

Đúng 15h chiều cùng ngày, đối tượng xuất hiện tại điểm hẹn, nhiều thành viên trong đội “hiệp sĩ” Bình Dương liền ập vào, mời người này về công an phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm việc.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng thừa nhận đã có hành vi đe doạ giết cả gia đình bà H. Sau khi được nghe phân tích đúng sai và khuyên ngăn, đối tượng đã hiểu việc mình làm là sai trái và xin lỗi.

Hiện, Công an phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra.