Bé gái 15 tuổi sinh con tố bác ruột "yêu râu xanh" dọa giết nhiều lần

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Cô bé 15 tuổi mới sinh con kể lại việc cháu bị “yêu râu xanh” xâm hại và dọa giết nếu tiết lộ sự việc.

Ngôi nhà nơi M nói rằng mình bị ông N xâm hại nhiều lần. (Ảnh: Đ.Tuấn)

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ vụ việc cháu N.T.M (SN 2003, ở huyện Ngọc Lặc) bị xâm hại tình dục dẫn tới có con khi mới 15 tuổi.

Việc cháu M sinh con khi tuổi còn quá bé và người bị tình nghi hại đời bé gái lại là người bác ruột tên N (ở xã Phùng Giáo) khiến gia đình ông Q (bố M) và hàng xóm xót xa.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Q cho biết, vào dịp trước Tết Nguyên đán vừa qua, ông Q đang đi làm thuê ở huyện khác thì nghe con gái lớn gọi điện nói tình nghi M có thai.

“Tôi trở về, thấy M nhợt nhạt, xanh xao, mệt mỏi, gặng hỏi thì cháu nói đã bị ông N cưỡng ép và giở trò đồi bại.

Tôi xuống gọi ông N lên ba mặt một lời thì ông ấy thừa nhận “làm chuyện người lớn” với M. Hôm đấy, chứng kiến vụ việc còn có ông Chuyên công an viên phụ trách địa bàn làm chứng và ghi lại trong giấy tờ”, ông Q kể.

Ông Q cho biết, từ ngày M có bầu, sinh con, cháu ít nói hơn, nhất là với người lạ.

Trao đổi với PV về sự việc cháu M, ông Chuyên (công an viên xã Phùng Giáo phụ trách địa bàn) cho biết, khi phát hiện cháu M có thai và nghi ngờ ông N gây ra, gia đình ông Q có mời ông lên để ghi nhận cuộc nói chuyện gia đình ông Q và ông N.

“Ông Q gọi tôi lên làm giấy tờ về vấn đề ông N có quan hệ với cháu M không?. Sau đó, ông N nhận có quan hệ với cháu M 3 lần ở nhà và một lần ngoài suối. Tuy nhiên, ông N đã bỏ đi khỏi địa phương sau đó khoảng nửa tháng”, ông Chuyên cho hay.

Ông Chuyên cho biết thêm, trong tờ giấy ghi nhận sự việc, ông N thừa nhận lần đầu giao cấu cháu M không đồng tình.

Nói chuyện với chúng tôi, M tỏ ra khá rụt rè, ít nói. Sau khi được người thân động viên, M mới hé lộ câu chuyện bản thân bị xâm hại.

M kể, lần đầu tiên, cháu đến nhà hàng xóm xem ti vi thì bị ông N kéo vào nhà sau đó tụt quần đưa lên giường thực hiện hành vi giao cấu. “Ông N làm chuyện ấy với cháu nhiều lần, cháu không nhớ lắm. Lần nào ông ấy cũng dọa nếu nói sẽ bị giết nên cháu không dám nói gì, cháu sợ lắm”, M kể lại.

Liên quan tới vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Phùng Giáo cho biết, khi công an xã nhận được thông tin, cháu M đã có bầu hơn 5 tháng. Dù nghi thai nhi có thể bị các dị tật bẩm sinh nếu bố mẹ có quan hệ cận huyết nhưng vì cái thai đã lớn nên không thể bỏ. Do sự việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền, công an xã Phùng Giáo đã báo Công an huyện Ngọc Lặc vào cuộc điều tra.